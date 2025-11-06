Sebő Ferenc mellett a Muzsikás is feltűnik a filmben

Újra feléled a magyar zenés filmek hagyománya?

Január 22-én kerül a magyar mozikba a Magyar menyegző című zenés, táncos, romantikus film, amelyet november 15-én a Kolozsvári Magyar Operában is bemutatnak a film kalotaszegi közreműködői részvételével – közölte a produkció szerdán az MTI-vel. A közleményben emlékeztettek arra, hogy Káel Csaba filmjének világpremierje jövő héten lesz az „A” kategóriás Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) versenyprogramjában.



A Magyar menyegző hiánypótló alkotásként a magyar néptánc, népzene erejét és a szerelem örök történetét egyesíti a mozi nyelvén. A Békési Miksa forgatókönyvéből készült alkotás két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. Az erdélyi, kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. A két fiatalnak azonban hamarosan olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok – írták.



Mint fogalmaztak, a zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás, amely a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét, és „a film univerzális nyelvén hívja táncba a világot”. A közlemény szerint az alkotók célja az volt, hogy a magyar népművészet egyetemes értékeit egy romantikus történeten keresztül mutassák be a hazai és a nemzetközi közönségnek. A produkció egyúttal főhajtás a legendás koreográfus, Novák Ferenc „Tata” életműve előtt, aki generációkat inspirált a magyar néptánc megőrzésére és továbbvitelére.



A közleményben idézik Törőcsik Franciskát, a film egyik főszereplőjét, aki azt mondta: nagyon örült annak, hogy a Magyar menyegző forgatása kapcsán a néptánccal is megismerkedhetett. „Mint minden társas tánc, a néptánc is leginkább a szerelmet hivatott kifejezni, a néptánc ereje az, ami a két főszereplő szerelmét elmélyíti, és ami által még érzékletesebben tudja majd a film elmesélni a nézőknek Kati és Péter szerelmét” – hangsúlyozta a színész.



A Magyar menyegző forgatása 2025 tavaszán zajlott, a budapesti helyszínek mellett a Szentendrei Skanzenben, illetve Erdélyben, Kalotaszegen. A film főszerepeit a hazai mozikba már több mint 1 millió nézőt becsábító Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, Törőcsik Franciska mellett a Hunyadi című sorozatban is látható Kovács Tamás és az Együtt kezdtük révén széles körben megismert Kövesi Zsombor alakítják.

Sebő Ferenc mellett a Muzsikás is feltűnik a filmben

További szerepekben látható Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás, Znamenák István. A filmben a táncházmozgalom olyan legendás képviselői is megjelennek, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Farkas Zoltán Batyu, Tóth Ildikó Fecske, valamint a Muzsikás Együttes.



A film produceri feladatait a közelmúlt számos sikerfilmje, az Örök tél, a Blokád és a Semmelweis készítésében résztvevő Lajos Tamás látja el, aki ezúttal vezető operatőrként is bekapcsolódott a forgatásba.



A koreográfus Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor, a filmben közreműködnek a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes művészei, míg az autentikus dallamok Pál István Szalonna zenekarvezető irányításával csendülnek fel.



A film látványtervezője Szendrényi Éva, jelmeztervezője Vavrinecz Krisztina (Deadline, Megbélyegzetten), vágója Makk Lili (Hunyadi, Blokád, Terápia).



A Magyar menyegző a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósul meg – áll a közleményben.



A film – amelynek teasere és teaser plakátja is elkészült már – a Fórum Hungary forgalmazásában kerül a magyar mozikba.