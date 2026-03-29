Harmincból maradt egy

A Veled álmodtam című produkció lett 2026-ban Magyarország egyetlen dalversenyének győztese Re Va Dame előadásában. A Dal 2026 döntősei szombat este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében hangoztak el, Balassa Krisztián vezényletével.



A közmédia Duna csatornáján sugárzott magyar könnyűzenei verseny 15. évadában számos újdonsággal jelentkezett. A műsor történetében először 11 versenydal jutott a döntőbe. A finalista mezőnyt megújult zsűri, Szandi, Bebe, Trap kapitány és Ferenczi György, valamint az ötödik zsűritagként szavazó közönség alakította ki.



A döntőben az ítészek pontszámai alapján a legjobb négy közé jutott: BariLacitól a Talán, Re Va Dame-tól a Veled álmodtam, Dorimoczitól a Szuzi, valamint Arany Timitől a Kígyó című szám. A nézők a Veled álmodtam című dalt választották, a fődíjat a Máté Péter-díjas, kétszeres EMeRTon-díjas és többszörös platinalemezes előadóművész, Szandi adta át. A zsűri „fantasztikusnak és hipnotikusnak” értékelte a győztes dalt, az elődást pedig karizmatikusnak.

Ennyit kapnak a győztesek

A győztes produkció előadója 10 millió forintnyi támogatást kap. A másik hét döntős szintén részesül nyereményben: a 4. helyezett, Arany Timi 3 millió forintot, a 3. helyezett, BariLaci 4 millió forintot, a 2. helyezett, Dorimoczi 5 millió forintot, míg a többi finalista 1-1 millió forint fordíthat a zenei karrierje fejlesztésére.



A fináléban visszatért a tavalyi győztes dal előadója. A Gypo Circus x Szirota Jennifer formáció különleges válogatással adott ízelítőt nemrég elkészült nyereménylemezük zenei hangulatából. A Szélrózsa című albumról az új, vérpezsdítő dallamok mellett felcsendült a 2025-ös évad nyertese, a Szél úgy beszél… is. Az élő adás után az együttes új klipjét premierként láthatták a nézők.



A hét héten át tartó rangos zenei versenyben a Kárpát-medence legújabb magyar dalai mérettettek meg. Több száz pályaműből 30 produkció kapott lehetőséget a bemutatkozásra.