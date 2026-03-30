A zene műfajokat is összeköt

Új, Mozart-zenére épülő krimi-vígjátékkal tér vissza a Filharmónia Magyarország, a Kotta zűr – OperaCinema 2.0 című összművészeti előadást április 11-én mutatják be a Magyar Állami Operaházban. Az előadás különlegessége, hogy a közönség egyszerre kap mozi-, színház- és koncertélményt élő zenével, teljes zenekarral és operaénekesekkel, hivatásos táncosokkal az Operaház díszletei között – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



A Filharmónia Magyarország 2023-ban mutatta be az OperaCinema első részét, amely az Operaházban hat teltházas előadást ért meg, rövidített változatát pedig több mint száz alkalommal látta az ifjúsági koncertek közönsége. A produkció 2025 tavaszán búcsúzott a színpadtól. A folytatás, a Kotta zűr – OperaCinema 2.0 teljesen új történettel és kibővített műfaji eszköztárral érkezik.



A színházi jeleneteket Klem Viktor rendezi, a filmbejátszókat Galán Géza, a Filharmónia Magyarország kommunikációs vezetője álmodta meg.

Mucsi és Scherer újra együtt, Ember is feltűnik

A főszerepben Mucsi Zoltán és Scherer Péter látható, Pigler Emília, Raul Ionescu és a karmesterként színpadra lépő Hámori Máté mellett. A vásznon a könnyűzenéből ismert sztárok is feltűnnek, köztük Marics Péter és Ember Márk, valamint egy meglepetés jelenetben Fodor Zsóka. Az előadást a Danubia Zenekar kíséri Hámori Máté vezényletével.



Az új produkcióban a film és a színház mellett a tánc is hangsúlyos szerepet kap, a koreográfiákat Szőllősi Krisztina jegyzi.



A humorral átszőtt krimi-vígjátékban egy frissen előkerült Mozart-kézirat körül indul hajsza, amelyben két műkereskedő, két rivális fiatal és egy világhírű karmester keveredik macska-egér játékba. Az előadásban romantikus bonyodalmak, váratlan szövetségek és zenetörténeti meglepetések követik egymást, miközben a történet végén Mozart üzenete válik hangsúlyossá: a zene összeköt.

(MTI)