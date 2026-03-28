Keller András vezényli az egyetemes zenetörténet csúcsát

Johann Sebastian Bach remekművével, a Máté-passióval köszönti a keresztény világ legnagyobb ünnepét a Concerto Budapest szimfonikus zenekar a Zeneakadémián – közölték az esemény szervezői pénteken az MTI-vel. Az egyetemes zenetörténet egyik csúcsteljesítményeként tisztelt Bach-darab április 3-i előadásán Keller András, a Concerto Budapest fő-zeneigazgatója vezényel – írták.



A tájékoztatás szerint a Máté-passió előadásán a Concerto Budapestet két énekkar egészíti ki: a Mészáros Péter irányítása alatt működő, képzett énekesekből álló Új Liszt Ferenc Kamarakórus, valamint a Gráf Zsuzsanna által alapított és vezetett, Magyar Örökség-díjjal, Junior Prima és Prima díjjal kitüntetett Angelica Leánykar, amely a Városmajori Gimnázium zenei tagozatának volt és jelenlegi hallgatóiból áll.

Bakonyi Marcell lesz Jézus szerepében

Kiemelték, a magyar előadói gárda külföldi sztárénekese, a hannoveri születésű tenor énekes, Robert Bartneck ismerős vendég a közönség számára, hiszen 2024-ben a Concerto Budapest János-passiójában is ő formálta meg az evangélistát.

Ugyancsak visszatérő énekes Jézus szerepében a Magyar Bronz Érdemkereszttel kitüntetett Bakonyi Marcell, aki 2011 óta látható a Magyar Állami Operaház színpadán és rendszeres fellépője a legnagyobb német dalszínházaknak is.



Az áriákat a tenor művészen túl a régizene avatott szopránja, Kalafszky Adriána, az elsősorban német operaházak társulati tagjaként ismert Láng Dorottya, valamint a New York-i Metropolitan Operát is megjárt Sebestyén Miklós éneklik – sorolták.



Felidézték, az 1722-ben komponált, nagy létszámú zenekart, kettős kórust és énekes szólistákat felvonultató Máté-passió első alkalommal a lipcsei Szent Tamás-templomban csendült fel, de szakrális kisugárzását a koncerttermi előadások során is változatlanul megőrzi. A Jézus szenvedéstörténetét a Máté-evangélium alapján megjelenítő zenemű bibliai szövegekre, korálokra és versekre épül.



Ez utóbbiak Christian Friedrich Henrici, azaz a Picander álnéven alkotó német poéta költeményei, melyeket Bach hol fájdalmas, hol mennyei és reményteli áriákban, valamint a kórustételekben szólaltat meg – olvasható a közleményben.



Bővebb információk a hangversenyről a www.concertobudapest.hu weboldalon találhatók.