Saját történetét és Bob Marley-t

Mint minden évben, a Ladánybene 27 és vendégei idén is koncerttel emlékeznek Bob Marley-re. Minden idők legismertebb reggae-zenésze 81 éves lenne, a február 7-i koncerten az A38-on a kultikus dalok mellett külön blokkot kap a Bob Marley and the Wailers ötven éve megjelent Rastaman Vibration című albuma. Az est során számos vendég csatlakozik a zenekarhoz, köztük Pocsai Kriszta énekes és Elek István szaxofonos – közölték a szervezők az MTI-vel.



A Ladánybene 27 1985 óta a reggae magyarországi „nagykövete”. Zenéjéjük kialakulására nagy hatást gyakorolt Bob Marley munkássága már azokban az időkben is, amikor Magyarországon még alig lehetett jamaicai zenékhez hozzájutni. Nem véletlen, hogy a zenekar munkásságának egyik fontos pillére Bob Marley dalainak teljeskörű és autentikus szándékú bemutatása. A csapat a kezdetektől szervez nyaranta reggae-tábort, amely 1999 óta fesztivállá nőtte ki magát. A zenekar tagjai kétszer is jártak Jamaicában, a műfaj őshazájában, és többször találkoztak a néhai Bob Marley zenekarával, a Wailersszel. „1996-ban készítettünk albumot Bob Marley emlékére címmel, azóta minden februárban koncertet adunk a mester születésnapja környékén. Marley nagyon fiatalon, 36 évesen hunyt el 1981-ben, az LB27 története a nyolcvanas évek közepén az ő hatására indult, a rádióban hallottam Babylon By Bus című koncertlemezét, ami mindent megváltoztatott” – mondta korábban Bodnár Tibor, az LB27 vezetője, gitárosa az MTI-nek.

Pocsai Krisztina hangja újra felcsendül ’95 után

Az 1976-ban megjelent Rastaman Vibration című albummal Marley és zenekara nemzetközi zenetörténelmet írt: Amerikában bekerült a Billboard Top 10-be, ami példátlan sikernek számított egy alapvetően jamaicai gyökerű műfaj esetében. A lemez dalai – köztük a War, a Crazy Baldhead vagy a Positive Vibration – egyszerre voltak spirituális kiáltványok és politikai állásfoglalások. Marley ekkorra már tudatosan vállalta a rasztafári hit tanításainak közvetítését, a War szövege például szinte szó szerint idézi Hailé Szelasszié etióp császár ENSZ-ben elmondott beszédét, amely a faji egyenlőség hiányát nevezte a globális konfliktusok gyökerének. Nem sokkal az album megjelenése után merényletet kíséreltek meg Bob Marley ellen, mégis színpadra állt, és tovább zenélt.



A február 7-i koncerten az A38 hajón vendégként színpadra lép Pocsai Kriszta énekesnő, akinek hangja már a zenekar 1995-ös Van még a világon című albumán hallható. Ott lesz továbbá Elek István szaxofonos, valamint Schober Andor „Tálti” (vokál), Hascu Bratosin „Bratika” (ütőhangszerek) és Balázs Miklós (basszusgitár).



A Bob Marley and the Wailersnek a nemzetközi színtéren a Catch A Fire című albuma jelent meg először, ezt követte a Burnin’, amelyen az I Shot the Sheriff is helyet kapott. Ezt a számot dolgozta fel Eric Clapton, ami Bob Marley nemzetközi karrierjét beindította. A zenekar olyan, napjainkra kultikussá vált dalokat írt, mint a No Woman, No Cry; a Rastaman Vibration; a Redemption Song; a One Love; a Get Up, Stand Up; vagy az Is This Love. A szeretetről és az egységről éneklő Bob Marley világszerte ismertté tette a reggae-t és Jamaicát, hazájában pedig szinte prófétaként tisztelték – egy békekoncerten még a szembenálló politikusokat is képes volt kézfogásra ösztönözni. Szellemisége, zenei és társadalmi munkássága a mai napig hatással van a zenészek generációira.

Az LB 27-ben Bodnár Tibor (gitár), Bokó Zoltán és Fűri Tamás (billentyűs hangszerek), Bolla Gábor (harsona), Hertelendi Anna (dob), Hertelendi Rasta István (basszusgitár), László M. Miksa (ének), Péter Zoltán (trombita) és Ördög Krisztián (szaxofon) játszik. A február 7-i koncertet a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) előadó-művészetek kollégiuma támogatja.