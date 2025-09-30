Ezalatt a közönség hat világklasszis szólistával élvezheti az előadásokat

Az évadnyitó koncert szólistája és karmestere Várdai István lesz. Az esten Farkas Ferenc Piccola musica di concerto című műve, Sosztakovics Esz-dúr csellóversenye és Mozart g-moll szimfóniája hangzik el – közölte a zenekar hétfőn az MTI-vel.



Farkas Ferenc Piccola musica di concerto című művével a komponista születésének 120. évfordulója előtt tisztelegnek. Sosztakovics 1., Esz-dúr csellóversenyét az erő, a líraiság, a technikai kihívások és a finom zenei árnyalatok jellemzik, a mű szólistája Várdai István lesz.



A koncertet Mozart „nagy” g-moll szimfóniája zárja, amely a bécsi klasszika örökzöld zenéjét viszi el a hallgatóknak.

Visszatérés a klasszikus vonalhoz

A Liszt Ferenc Kamarazenekar 2025/26-os évadának öt alkalmas bérletsorozatát a közönség hat világklasszis szólistával élvezheti, így fellép Jelizaveta Leonszkaja zongoraművész, Cosima Soulez-Lariviere hegedűművész, Kirill Troussov hegedűművész, Várjon Dénes zongoraművész, Ilja Gringolc hegedűművész és Kirill Gerstein zongoraművész.



„Az idei évad különlegessége, hogy a korábbi évadokban szerzett tapasztalatokat beépítve térünk vissza a klasszikus vonalhoz. A 2025/26-os hangversenyszezonunk így egy klasszikus évad lesz, frissen és inspirálóan, a Liszt Ferenc Kamarazenekar jellegzetes, magas színvonalú előadásában” – idézi a közlemény Várdai István szavait.