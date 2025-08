A társadalom sokszor csak az utcán fetrengő, munkáját elveszítő embereket tartja „igazi alkoholistának”, pedig az alkoholbetegség ennél sokkal több arcot ölthet. Ott van a középvezető, aki esténként „kikapcsolódásként” iszik meg egy üveg bort. A kisgyerekes anya, aki napközben „csak pár kortyot” iszik, hogy kibírja a nyomást. A nyugdíjas, aki egyedül él, és a magányt oldja napi pár feles segítségével. Mindannyian a hétköznapi alkoholizmus csendes áldozatai.

Az ilyen, látszólag „normális” emberek gyakran hosszú éveken át szenvednek csendben, segítség nélkül. A családtagok legtöbbször bizonytalanok: vajon tényleg probléma van, vagy csak túlreagálják a dolgot? A környezet pedig sokszor legyint – „mindenki iszik néha” –, így a valódi segítségkérésig, felismerésig évek telhetnek el.

Szerencsére van oly szervezetek, ami nem hagyományos addiktológia, hanem pontosan ezekre az emberekre specializálódott. A Felépülők csapata, akiket a felepulok.hu oldalon is el lehet érni, rengeteget tesz a csendes alkoholbetegekért. Ők nem ítélkeznek, nem kategorizálnak, nem a „szélsőséges esetekre” koncentrálnak, hanem azokra, akik még pont időben vannak ahhoz, hogy változtassanak. Vagy már éppen a mélyponton vannak – és készek megkapaszkodni a feléjük nyújtott kézben.

A Felépülők nemcsak tanácsadást nyújtanak addiktológia jelleggel, hanem egy hatékony, 28 napos bentlakásos programot is biztosítanak. Nem kórházi környezetben, hanem egy nyugodt, természetközeli helyen, ahol a gyógyulás első lépései megtörténhetnek. Az ott dolgozók többsége maga is felépült alkoholista – pontosan tudják, miről beszél a hozzájuk forduló, hiszen ők is megjárták azt az utat. Ez a hitelesség és empátia nagyon sokat számít.

A program nem csak a fizikai függőséggel foglalkozik, hanem azzal is, ami mögötte van: a lelki okokkal, a mintákkal, a fájdalmakkal. Cél, hogy az ember újra megtalálja önmagát – ne az ital legyen a kapaszkodó, hanem az élet, kapcsolatok, tervek és remények. A Felépülők abban segítenek, hogy a résztvevők ne csak lemondjanak az alkoholról, hanem el tudjanak képzelni egy jobb életet nélküle.

És ami talán a legfontosabb: mindezt nemcsak a szenvedélybetegnek kínálják, hanem a családtagoknak is. Hiszen az alkoholizmus nem csak az egyént, hanem a környezetét is megsebzi. A családtagok, barátok, társak számára is szükség van feldolgozásra, megértésre, támogatásra – ebben is segít a Felépülők közössége.

Sok történet szól arról, hogyan tért vissza egy apa a családjához, hogyan talált új munkát valaki, aki már lemondott magáról, vagy hogyan lett egy elveszettnek hitt élet újra reményteljes. Ezek nem csodák – hanem annak az eredményei, hogy volt bátorságuk segítséget kérni, és jó helyen tették ezt.

A művészvilág alkoholizmusáról gyakran beszélünk, de nem feledkezhetünk meg a mellettünk élő, csendben küzdő emberekről sem. Mert lehet, hogy a szomszéd, a barát, vagy akár egy családtag is segítségre szorul – csak épp még senki sem vette észre. A felepulok.hu nemcsak egy weboldal, hanem sokaknak már az első lépés volt egy jobb, tisztább, őszintébb élet felé. És bármilyen mélyre is süllyedt valaki, sosem késő elindulni felfelé.