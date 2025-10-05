A hazai underground X-Faktorja novemberben zárul

Október 12-én indul a Budapest Open Mic hiphop tehetségkutató új évadának első epizódja, amely nyolcrészes dokumentumfilm-sorozatként tér vissza a streaming felületekre.



A Budapest Open Mic személyiségépítő és közösségteremtő kezdeményezés, amely 2022-es indulása óta a hazai hiphop színtér egyik legfontosabb eseményévé nőtte ki magát: egyszerre dokureality és tehetséggondozó – közölték a szervezők az MTI-vel. Az új évad a BOM YouTube-csatornáján látható, az új részek vasárnaponként érkeznek hétről hétre.



Mint írták, a sorozat meríteni kíván az ismert tehetségkutató műsorok dramaturgiájából, ám a megszokott televíziós formátumtól eltérően filmes megoldásokkal és hatással, a szereplők útjára és személyiségükre koncentráló, inspiráló, dokumentarista portrékkal meséli el a versenyzők útját a döntőig. Az idei döntő novemberben lesz az Akvárium NagyHallban.

A közlemény kiemelte: a tavalyi évad csapatai meghódították a streaming felületeket és a hazai lejátszási listák állandó szereplői, illetve fellépési lehetőségeket kaptak többek között az Akvárium Klub, a Turbina Kulturális Központ, a Pontoon, a Fishing On Orfű, a Kolorádó Fesztivál, a Campus Fesztivál, a SZIN és a Bánkitó Fesztivál színpadain.

Fesztiválokon is felléphet a tehetségkutató nyertese

Az idei évad versenyzőit Bóna Márk dj és a Berg Talents társtulajdonosa; Dezsényi Eszter menedzser; Sajó Dávid újságíró és Sebestény-Gallasz Enikő digitális zeneipari szakember, a WMMD ügyvezetője zsűrizi.



A felkészülésben négy mentor, Busa Pista, Co Lee, Gege és Saiid lesz az indulók segítője. A műsorvezető ezúttal is bongor, míg a zenéért ONE-AB felel. A sorozat társrendezője két volt Almási Tamás-tanítvány: a több sikeres dokumentumfilmet jegyző Dér Asia (Anyáim története, Nem halok meg) és Kőrösi Máté (Dívák).



A döntő nyertese az elkövetkezendő egy év során komoly szakmai segítséget élvezhet a fesztivál- és klubfellépési lehetőségek terén, egyéves menedzsmenttámogatást és hangtechnikai eszköztámogatást kap, emellett klipet forgathat és profi fotósorozat készül róla.



A kommüniké kitér arra, hogy a műsor a kereskedelmi médiumoktól teljesen független, szabad formátumú produkció, amely olyan piaci szereplők támogatásával valósul meg, akiknek szívügye a fiatal tehetségek szakmai támogatása.

Boritókép: Photo by Kane Reinholdtsen on Unsplash