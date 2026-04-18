A MÁV Szimfonikus Zenekar folytatja együttműködését a Forum Voix Étouffées (Elfojtott hangok fóruma) projekttel, amely 2009 óta van jelen az Európai Unióban és amely a nácizmus által betiltott zeneművek újrafelfedezését tűzte ki célul, emléket állítva az áldozatoknak – közölte a zenekar pénteken az MTI-vel.



A műsor olyan zeneszerzők alkotásait szólaltatja meg, akiknek életét és pályáját a 20. század történelmi tragédiája törte meg, mégis maradandó értékű műveket hagytak az utókorra.



Az esten Erwin Schulhoff, Bartók Béla, Szymon Laks, Weiner László, Mikola Liszenko, Miroszlav Szkorik és Mieczysław Weinberg művei hallhatók.



Bartók Béla, Szymon Laks, Erwin Schulhoff, László Weiner és Mieczysław Weinberg zenéje a személyes sorsokon túl egy egész, elnémítani próbált kulturális világ emlékét őrzi.



A hangversenyt vezényli és brácsán is közreműködik az ukrán származású Maxim Riszanov, akinek különösen fontos, hogy a műsorban hazája zenéje is megszólaljon.

Az antiszemitizmus ellen lépnek fel

Mikola Liszenko és Miroszlav Szkorik művei így a jelen felé is hidat építenek: megemlékeznek azokról, akik jelenleg is szenvednek a napjainkban zajló háborúk borzalmaitól.



A hangverseny szólistája a 2024-es Queen Elisabeth Competition győztese, Dmitro Udovicsenko ukrán hegedűművész, valamint a kilencéves magyar csellista, Kokas Lénárd.



A hangverseny a Forum Voix Éttouffées koordinálásában, az Európai Unió támogatásával valósul meg. A 19 uniós országra kiterjedő Zene, emlékezet és európaiság című projekt a Forum Voix Etouffées által eddig lebonyolított legnagyobb projekt.



Az EU által társfinanszírozott projekt célja, hogy felhívja a figyelmet az antiszemitizmus és más diszkriminációk növekvő térnyerésére a kontinensen, és emlékeztessen a 20. században ezen rezsimek által elkövetett atrocitásokra, amelyek középpontjában a holokauszt alapvető bűncselekménye állt.