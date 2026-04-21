A hazai elektronikus underground javával együtt

A Der Klub néven jelentkező helyszínen a hazai techno színtér népszerű találkozóhelye, az Arzenál, valamint Budapest kedvelt művészeti és zenei központja, a Turbina csapata formálja az underground elektronika egyedi klubélményét – közölte Vető Viktória, a Sziget sajtófőnöke kedden az MTI-vel.



A korábban The Club néven ismert, az elektronikus zenei helyszíneket tömörítő Delta District egyik csúcsában található Der Klub a berlini klubhangulatot fogja idézni nyers, kompromisszumoktól mentes energiáival. A programok délutántól indulnak a helyszínen.



„A Budapest Parkkal indult, most az Arzenállal és a Turbinával folytatódó együttműködésünk a függetlenségünkkel megújuló törekvéseinket tükrözi, amely szerint célunk az is, hogy a hazai klubhelyszínek ismét szervesen kapcsolódjanak a Sziget fesztiválélményhez, a Sziget ugyanúgy része a klubszcénának, ahogy a legjobb klubok a Szigetnek” – idézte Kádár Tamást, a Sziget főszervezőjét a közlemény.

Több zene, kevesebb közösségi média

Csokán András, az Arzenál alapító-tulajdonosa szerint a szórakozóhelyek és kulturális terek olyan helyek, ahol a fiatalok szabadnak érezhetik magukat, és egy időre maguk mögött hagyhatják a mindennapok feszültségét. „Ezt szeretnénk a Szigeten is megvalósítani: minél több valódi kapcsolódást, minél több kiszakadást a megszokott közegből, és minél kevesebb közösségi médiát”.



A program az underground elektronikát vonultatja fel, amelyben a nemzetközi főfellépők mellett mindkét klub rezidensei és feltörekvő tehetségei szerepet kapnak. Manek Gábor, a Turbina vezetője kiemelte: „a mai kortárs kultúra nem fogyasztási cikk, hanem közös alkotás – valami, amit együtt hozunk létre, napról napra és estéről estére”.



Az Arzenál x Turbina: Der Klub zenei programjában augusztus 11-től 15-ig szerepel Bernathy Live, Dorota, Isu, KiNK, CVRDWELL Live, Indirect Movement, THIRD 2HIFT, Paralich, Kamafaka, Jauri, SveTec, Charlie Sparks, Sikztah, Johanna Bozai, Ential b2b Sephx, Personal b2b Pein, Raise Spirit, Koven, Bug, DJ Fuckoff, Kishdead, Zagi, Zvezda Beta, Hruscsov, Vitor Falabella, Vegas, Botond, Slym & Szoliver, Raasa, Adis Is Ok, fka.m4a (Jay Jackson), Quest, Shonky, valamint Pizza Amore & Switch Nollie.