Tíz éve a legnépszerűbb debreceni klub

Tízéves Magyarország legnagyobb beltéri klubhelyszíne, a debreceni Nagyerdei Stadionban lévő HALL. A jubileumi estét november 28-án tartják, amikor a német dj, ATB áll a lemezjátszók mögé – tájékoztatták az intézmény működtetői az MTI-t csütörtökön.

Az elmúlt tíz évben a HALL színpadán számos hazai és nemzetközi sztár fordult meg: koncertezett mások mellett Azahriah, a Brains, a BSW, Dzsúdló, az Edda, a Halott Pénz.

Várják az egymillió látogatót

De a külföldi világsztárok közül például Aron Chupa (SE), Axel Boy (UK), Basshunter (SE), Deborah De Luca (IT), Delinquent Habits (USA), Fun Factory (DE), Hernán Cattáneo (AR), La Bouche (DE), Little Big (RU), Rednex (SE) és Nora en Pure (CH) is már HALLozott – idézték fel a közleményben.

Hozzátették: november 28-án a világhírű dj, ATB (Andre Tanneberger) lép fel. Az este során a szervezők várják az egymilliomodik látogatót, akit egy egész évre szóló bérlettel lepnek meg – írták.