Az AWS lett a legjobb metálbanda, Kökény Danié pedig a legjobb sláger

Mások mellett az Elefánt, az Analog Balaton, ajsa luna és cserihanna is Fonogram-díjat kapott a budapesti Barabás Villában kedden tartott díjátadón.



A Fonogram – Magyar Zenei Díjakat huszonkettedik alkalommal osztották ki, idén is az interneten közvetített rendezvényen. A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) által szervezett eseményen tizenkét plusz egy hazai, valamint hat külföldi kategóriában adták át a huszonöt tagú szakmai zsűri által odaítélt Fonogram-díjakat.



Az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele az Ivan & The Parazoltól a Dancer (Modernial Records) lett, az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat Beyoncé Cowboy Carter (Sony Music) című lemeze nyerte el. Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele ajsa lunától az Illeg*lis partyk (New Chord Record) lett, az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat Teddy Swims I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)/I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1.5)/Bad Dreams (Magneoton/Warner Music) című munkája kapta.



Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban az Elefánt Semmi (szerzői kiadás) című lemeze, az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban a Fontaines D.C. Romance/Favourite/Starburster (XL Recordings) című kiadványa részesült. Az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjat az Analog Balatontól a Repedés (szerzői kiadás), az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjat pedig Cyril Fall at Your Feet (with Dean Lewis)/Still Into You (& maryjo)/Stumblin’ in/True (& Kita Alexander) (Elephant House/Warner Music) kapta.



Az év hazai rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele kategóriában Co Lee x Blaize La Promenade (Golem Records) című lemeze nyert, az év külföldi rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele Doechii Alligator Bites Never Heal (Universal Music) című munkája lett. Az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat az AWS Innen szép nyerni (H-Music) című lemeze, az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat a Judas Priest Invincible Shield (Sony Music) című anyaga kapta.

A legjobb hangfelvétel a Kowalsky meg a Vega koop-dala lett

Az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele díjban Kökény Dani Ugyanaz a ház (Tom-Tom Records/MGS MUSIC Hungary) című dala, az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele díjban Temesi Berci Soul is the Flavour (feat. Deborah Bond)/Hóbortos karácsony (feat. Szolnoki Péter) (BTM&E Kft.) című lemeze részesült. Az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele díjat a Firkin Rumini Tükör-szigeten (Pump Jump Records) című lemeze, az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele díjat a Jazzbois Still Blunted (UP Music Budapest) című lemeze nyerte el. Az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele díjat a Parno Graszt és a Suttog a szél (Pannon Productions) kapta, az év felfedezettje cserihanna (Magneoton) lett.



Az év hangfelvétele Fonogram-díját a közönség szavazása alapján Horváth Tamás x Kowalsky meg a Vega Fehér holló (szerzői kiadás; szerzők: Balázs Gyula-Horváth Tamás-Tobak Dániel/Balázs Gyula-Horváth Tamás-Pulius Tamás) című dala kapta. Életműdíjban részesült Soltész Rezső, Szigeti Ferenc és a Karthago a zenekar, valamint Szikora Róbert. A nyertesek a Mahasz művészeti pályázatán győztes Sipos Balázs üvegművész pengetőt ábrázoló plasztikáját kapták meg.



A Fonogram-díjat – Arany Zsiráf díj néven – a magyarországi hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereinek és teljesítményeinek elismerésére alapította a Mahasz közgyűlése 1992 szeptemberében. A kitüntetés neve 2004-től kezdve Fonogram – Magyar Zenei Díj. A díjjal egyebek mellett elismerik a hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereit létrehozó művészek és kiadók tevékenységét.