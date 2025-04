Teljessé vált a Magyar Zene Házának ismeretterjesztő profilja

A magyar zene sokszínű és inspiráló világa, a klasszikus mesterektől a pop, rock, dzsessz és elektronikus zene legismertebb alakjaiig fedezhetők fel a Magyar Zene Háza új interaktív installációja segítségével. A Magic Wall – Magyar zenei lexikon több mint ezer magyar zenész, zeneszerző és előadóművész életét és munkásságát mutatja be.



Az érintőképernyős infófalon a látogatók nemcsak olvashatnak kedvenc előadóikról, hanem fotókat nézegethetnek és zenei felvételeket is meghallgathatnak. A különleges keresési rendszer lehetőséget ad arra, hogy stílusok, korszakok és művészek szerint barangoljunk a magyar zenei univerzumban – közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.



„Ahogy a zene mindenkié, úgy a zeneismeret is lehet mindannyiunké, és örülök, hogy ezzel az érintősképernyős fallal most végre teljessé vált a ház ismertterjesztő profilja” – idézte Horn Mártont, a Magyar Zene Háza intézményigazgatóját a kommüniké.

Saját kútfőből, saját erőforrásból

Mint fogalmazott, a Magic Wall tartalmát a ház szakmai csapata állította össze mintegy két év alatt, és folyamatosan frissítik azt, hogy minél teljesebb, hitelesebb, átfogóbb képet adjon zenei örökségünkről és a közelmúlt hazai zenei történéseiről.

A közlemény kiemelte: a Magyar Zene Háza indulásától alapfeladatának tekinti a zenei ismeretterjesztést, legyen szó interaktív koncertekről, kiállításokról, zenepedagógiai foglalkozásokról, különleges utazó programokról hátrányos helyzetű térségekben, vagy a Popkulturális Klubkönyvtárról, amely a magyar popzene archívumát teszi elérhetővé.



A Magic Wall a Magyar Zene Háza kiállítási szintjén található. Az ingyenes felület célja, hogy minden korosztály számára izgalmas és könnyen hozzáférhető módon mutassa be a magyar zenei élet legnagyobb alakjait egy látványos, digitális felületen.



A folyamatosan bővülő adatbázis jelenleg az ezredfordulóig tartó időszakot öleli fel, de hamarosan a 21. századi művészek is helyet kapnak benne. Az installáció vizuális játékokkal, keresési lehetőségekkel és egyedi funkciókkal segíti az eligazodást kicsik és nagyok számára egyaránt.

Az infófal a Back és Rosta Kft. fejlesztése. A magyar cég a világ számos országában sikerrel installálta már a Magic Wallt, és több mint 450 intézménnyel működik együtt, köztük olyanokkal, mint a Pekingi Palota Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, a Tate Modern vagy a Chicago Art Institute.