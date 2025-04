J.Lo nyáron tart mulatságot

Nem lesznek olcsó jegyek

Nyári európai turnéja keretében Magyarországon is koncertet ad Jennifer Lopez. A világhírű amerikai filmszínésznő és énekesnő július 20-án az MVM Dome-ban lép fel.



Az Up All Night – Live in 2025 című turnéján Jennifer Lopez karrierje legismertebb slágerei hangzanak el az előadóra jellemző lendületes táncok és divatot teremtő kosztümök kíséretében – közölte a szervező Green Stage Production iroda kedden az MTI-vel.



A koncertsorozat július 1-jén Antalyában indul, Törökország után Egyiptom, Spanyolország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán és Örményország következik.

A közlemény kiemelte: eddigi énekesnői pályafutása során Jennifer Lopez több mint 80 millió eladott lemezt adott el világszerte, dalait 15 milliárdnál is többen streamelték, és csak a Spotify-on csaknem 28 millió havi hallgatója van, ami mutatja kivételes népszerűségét és hatását a globális zeneiparra.

Az egyik legbefolyásosabb sztár napjainkban

Filmjei összességében már több mint 3 milliárd dolláros bevételt értek el. A Netflixen a közelmúltban bemutatott Atlas és Anya című filmjei a nézettségi listák élén debütáltak, akárcsak a Nincs lehetetlen című alkotás. A Kiss of the Spider Woman-ben nyújtott alakítását kritikai elismerés övezte a Sundance Filmfesztiválon, következő produkciója, az Office Romance jelenleg készül, ebben partnere Brett Goldstein, a Direkt terápia című sorozat ismert alkotója és szereplője.



2012-ben élre került a világ 100 legbefolyásosabb hírességének listáján a Forbes magazinnál, 2018-ban pedig a Time magazin választotta az év 100 legbefolyásosabb embere közé.