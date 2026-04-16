Az idei választások után minden bizonnyal más hangulatú lesz a fesztivál



Koncertekkel, félmaratoni futóversennyel és egész napos családi programokkal várják a látogatókat az Európa-napi fesztiválra a budapesti Szabadság téren május 10-én.



A nagyszínpadon egész nap változatos programok követik egymást: ukrán művészek előadása, ír sztepptánc, ingyenes koncertek többek között a Budai Pop Duó, a Felefánt és a Hiperkarma fellépésével, valamint közösségi programok, például EU-kvíz.



A gyermekeket idén is külön pódiumszínpad várja, ahol bábelőadással, zenés irodalmi műsorral és gyerekkoncertekkel gondoskodnak a szórakozásról, fellép például a Buborék együttes és a Veronaki zenekar – olvasható a közleményben.

Számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség mutatkozik be

Az Európa-napon az európai egység gondolatának megszületését ünnepeljük, amelyet a Schuman-nyilatkozat indított el 1950-ben, és amelynek évfordulója az együttműködés és a közös értékek fontosságára hívja fel a figyelmet – idézték fel az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája által az MTI-hez csütörtökön elküldött közleményben. Emlékeztettek: a Schuman-nyilatkozat nyomán jött létre az Európai Szén- és Acélközösség, az Európai Unió elődje.



Mint írták, a fesztiválon számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség mutatkozik be. A látogatók interaktív módon ismerkedhetnek meg többek között a versenyképesség, a fenntarthatóság, a biztonságpolitika, a demokrácia és életminőségünk javításának aktuális kérdéseivel is.



A rendezvény egyik kiemelkedő eseménye idén is a hagyományos Európa-napi futás, amely 9 órakor rajtol a Szabadság térről.