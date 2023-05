Folytatódnak a Muzsikál az erdő programjai

A Muzsikál az Erdő Alapítvány vasárnapi közleménye szerint május 20-án, szombaton a Nyíri erdőben, a Vackor Vár Erdei Iskola területén a gyerekeket kézműves- és sportfoglalkozások, akvarellfestés, a Ciróka bábszínház előadása és a Kecskeméti Vadaskert interaktív állatbemutatója várja.

Az érdeklődők megtekinthetik az 1848-49-es múzeum és a Muzsikál az erdő 2022-es fotó- és gyerekrajz pályázatára érkezett alkotásokból, valamint a Baja környéki természetfotósok képeiből válogatott kiállítást.

A Millenniumi Hársfakör és a szilfakör ezen a napon erdei rendezvényterekké alakul át. Itt lép fel a Kodály Zoltán Iskola Aurin Leánykara Durányik László karnagy vezetésével, az M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekara Kuna Lajos vezetésével, a Mátyás Király Citerazenekar, a Kecskemét Táncegyüttes és Szirtes Edina Mókus, Szilágyi Áron pedig dorombbemutatót tart.

Az erdei élménysétát Madácsi Sándor erdészetvezető és Szabó Lajos erdőmérnök vezeti, a téma az erdő szerepe lesz a fenntarthatóságra nevelésben.

Május 21-én Lakitelek-Tőserdőn, a Holt-Tisza partján fellép mások mellett a Kecskeméti Kodály Iskola Csiribiri Kórusa Szűcs Magdaléna vezetésével, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar vonós négyese Hollókői Huba vezetésével és a Brass On the Road fúvószenekari formáció.

A programokat kézműves foglalkozások, fafaragás, akvarellfestés és a Batyuszínház előadása is színesíti.

Ezen a napon derülnek ki a Muzsikál az erdő 2023-as gyermekrajz pályázatának eredményei, a legjobb alkotásokból készült kiállítás egész nap megtekinthető. Agócs Gergely a magyar népzene rokonságával kapcsolatos népzenei kutatásainak legfrissebb eredményeiről tart előadást, a Lóca Együttes interaktív családi koncertet ad, a Kösöntyű Néptánccsoport pedig erdei néptáncbemutatót tart.

A Muzsikál az erdő a Hírös Városban rendezvény összefogás eredményeként jöhet létre, ezt jelképezi az erdei koncerthelyszíneken felállított Összetartás dombormű, Józsa Judit kerámiaszobrász alkotása.

A Muzsikál az erdő rendezvénysorozat idén létrehozásának 20. évfordulóját ünnepli. Fennállása alatt a fő célja nem változott: az erdő és a zene, a művészet erejével a környezettudatos, fenntartható életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit.

(MTI)