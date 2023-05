Az Ektar, Tóth Viktor és a Canarro a Fonóban

Az Ektar Instrumental Quintet a világzene, a kamarazene és az improvizatív dzsessz metszéspontjában muzsikál csaknem húsz éve. Szőke Szabolcs kompozícióit széles körű inspirációk ihlették: balkáni, közel- és távol-keleti kultúrák zenéi, Afrika, India, európai népzenék, de az Ektar zenéjében tetten érhetők a régi-, a kortárs zene és a dzsessz hatásai is.

Ez az eklektikusság és sokszínűség lesz érezhető a május 18-i koncerten a hangszerelésben és az előadásban is. Egyrészt az egzotikus hangszerek mellett a hagyományos dzsessz eszköztárát is használják, másrészt a szigorúan komponált darabok mellett hangsúlyosan van jelen az improvizáció. Az Ektar névvel az „egy húron pendülésre” utalnak, ugyanis az indiai szó jelentése „egy húr”.

A kiváló dzsessz-szaxofonos, Tóth Viktor ezúttal nem triójával érkezik a Fonóba május 25-én, hanem zenésztársak nélkül, szólóban. Játéka kimeríthetetlen zenei kreativitás, a dzsessz magas foka, amelynek érzékeny kifejezésmódjában, végtelenségében megmerítkezni mindig feltöltődés a hallgatóságnak. A Beyond című est abból a szempontból is különleges, hogy a szólójátékot vizuális élmény, videóvetítés kíséri.

Bíró Szabolcs Maszkura és a Canarro zenekar szívesen dolgozik együtt, május 27-én is közös koncertet adnak a Fonóban. A dalszerző-harmonikás és versmegzenésítő előadó Marosvásárhelyről érkezett Budapestre mintegy húsz éve, zenei projektjeiben kezdetektől fogva szívesen kísérletezik, egy teljesen egyedi hangzásvilágot létrehozva.

A Canarro zenekar a francia manouche swing (avagy gypsy jazz) stílus kiemelkedő hazai képviselője. Saját és jól ismert dallamaikban megelevenedik Django Reinhardt zenei öröksége, Budapest múlt századi szalonzenéje, egy csipetnyi Párizs és a dzsessz zenei szabadsága. A zenekar két dalt készített Maszkurával a tavaly megjelent New York-Párizs-Budapest című lemezére. A mostani koncert az együttműködés folytatása, a közös dalok mellett Maszkura és a Canarro is ízelítőt ad saját világából. Vendégként közreműködik Caussanel Izabella énekesnő.

