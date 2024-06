Nagyon változatos örömünnep lesz a budai rakparton

A Zene ünnepe címmel műfajokat felvonultató koncertsorozatot tartanak június 21-én a budapesti Francia Intézetben. A kínálatban a rockzenétől a tradicionális francia folkzenén át az afro-beatig, az etno-jazztől a klasszikus zenén át a ska/punkig és az indiai zenéig szerepel számos produkció a Francia Intézet épülete előtt, az Auditóriumában, a Médiatárában és a Troquet bisztróban – közölték a szervezők az MTI-vel.

A Zene ünnepe egy 1982-ben született francia kezdeményezés, amely azóta is nagyon népszerű Franciaországban és Európa-szerte. Június 21-én a zenészek és zenebarátok számos országban kapnak lehetőséget arra, hogy birtokba vegyék a köztereket. A kezdeményezéshez 1995-ben Budapest is csatlakozott, és a magyar fővárosban is évtizedeken át megrendezték.

Idén is ingyenes lesz a program

Idén a fővárosi Francia Intézetben 16 órakor indul a program, amikor a Les Alouettes nevű formáció az épület előtt hagyományos francia táncházi zenét ad elő fuvolán, hegedűn, mandolinon, harmonikán, gitáron, énekkel. Ezt követően ugyanott az AdAstria afrobeatből, etno-jazzből és balkáni dallamokból álló műsorát játssza, majd a Parkside Boys és a Panna lép színpadra rock, blues és reggae dalaival.

18 óra után a Médiatárban Bekő Éva régi és modern klasszikus zenét ad elő gitáron, ezzel párhuzamosan az épület előtt és az aulában Burns Kati indiai klasszikus zenei produkcióját mutatja be. Az Auditóriumban Francia fuvallat címmel Pünkösti Andrea, Zentai Katalin és Földesi Bálint romantikus dalokat és áriákat játszik.

19 órától az épület előtt ska/punk előadás lesz, az Auditóriumban Charmey játszik melankolikus zongorafutamokat, Dj Troquet a lemezeket pakolja, végül Juhász Viktória Panna francia sanzonokat énekel.

Az esemény ingyenes, további információ a Francia Intézet honlapján.