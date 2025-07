Főleg a bulik iránt érdeklődök járnak jól



Kedvezményes éjszakai jegyet vezettek be az idei Sziget fesztiválra, amivel megújult és új helyszíneken rendezendő programok is látogathatóak – közölték a szervezők az MTI-vel csütörtökön.



A közleményben kiemelték, hogy éjszakánként az újonnan létrehozott Delta District három helyszíne lesz majd az elektronikus zenei bulik központja, amelyek mellett a Nagyszínpadon és tucatnyi más színpadon is rendeznek programokat egészen hajnalig.



Mint ismertették, az új, „Éjszakai Jegy by Revolut” elnevezésű, napi jegytípus 21 900 forintba kerül, így 35 százalékkal olcsóbb, mint a forgalomban lévő napijegyek.

Nemcsak a klubsátrak, de kisebb színpadok is üzemelnek majd 11-től

Azt írták, a Nagyszínpad programjai mellett többek között a Revolut Stage, a Szoho negyedben központi helyen álló dropYard és a The Buzz, továbbá a Light Stage, a Beach és a Jukebox by Havana Club is nyitva lesz éjszaka. 23 óra után láthatóak lesznek még cirkuszi előadások, a Nagy Utcaszínház programjai, valamint a Magic Mirror is nyitva tart.



A Delta District három helyszínén, a Yettel Colosseum amfiteátrumában; a látványában, fény- és hangtechnikájában is megújult BOLT Night Stage arénájában; valamint a The Club nevű új helyen olyan előadók lépnek fel 23 óra után, mint Steve Angello, Boris Brejcha, Amelie Lens, Adriatique, Miss Monique, Vini Vici, Armin van Buuren, Chris Liebing és a The Blessed Madonna.



A programokról további információ a fesztivál weboldalán, a https://szigetfestival.com/hu/ linken található.