Még tart a válogatás, eddig 40 előadó vagy zenekar kapott meghívót

A Jazzbois lesz az egyik fellépő Magyarország képviseletében a 2026-ös groningeni Eurosonic Fesztiválon január 14. és 17. között, ahol idén 40. alkalommal rendezik meg a rangos európai showcase fesztivált és zeneipari konferenciát, ahol most is a legígéretesebb európai zenei tehetségeket szemlézik. Az jövő évi, immár 40. rendezvény célja az európai zene ismertségének és forgalmának növelése a kontinensen kívül és belül – írták a szervezők.



Eddig negyven előadó került az idei koncertsorozat programjába, amelyet egy szakmai zsűri állít össze a jelentkezőkből.



A zenéjében a dzsesszt és a hiphopot ötvöző Jazzbois története a 2010-es évekre nyúlik vissza, amikor Czirják Tamás (a zenekar dobosa) és Molnár Bencze (a billentyűs) együtt jártak a Zeneakadémia jazz tanszakára. Harmadik tagként Sági Viktor basszusgitáros csatlakozott hozzájuk. Első albumukra, a 2019-ben megjelent Jazzbois Goes Bluntra sokan felfigyeltek, a második anyag 2021-ben érkezett Jazzbois Goes Blunt II címmel, amelyet 2023-ban a Higher Dimension Waiting Room, végül tavaly ősszel a Still Blunted követett.

Montreux és London után új várost hódíthatnak meg

Közös daluk készült a kaliforniai MC-vel, Kid Abstrakttal; a Los Angeles-i zenei kollektíva, a Soulection atyjaként számon tartott Joe Kay többször játszotta a Jazzbois számait, illetve az ide köthető worldwide.fm rádión is hallhatóak voltak. A Jazzbois fellépett a Montreux-i Jazz Fesztiválon, a londoni Jazz Caféban, Magyarországon pedig több teltházas koncertet adott az A38-on, a Müpában a Kaláka együttessel közösen. Tavaly Fonogram-díjat kapott az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele kategóriában Still Blunted című lemezével.



Az Eurosonic fesztivál korábban olyan előadók sikeres pályafutását indította el, mint a Fontaines DC, a Celeste, a Christine and the Queens, Stromae, Dua Lipa, az Idles vagy a Kingfishr. A showcase fesztivál mellett minden évben egy zeneipart átívelő, nagyszabású, négynapos online szakmai konferencia is kapcsolódik a hollandiai eseményhez. Az előadók között ott lesznek az európai fesztiválok, kiadók, booking ügynökségek, zenei streamingplatformok képviselői.