A világhírű amerikai alternatív rock supergroup 2026. június 15-én a Budapest Parkban ad koncertet

A szervező Live Nation hétfőn az közölte az MTI-vel. a Billy Howerdel gitáros és Maynard James Keenan énekes által negyedszázada, 1999-ben alakított zenekar eddigi fennállása során négy stúdióalbumot készített, a legutóbbi, az Eat the Elephant 2018-ban jelent meg. Legsikeresebb dalaik, köztük a Judith és a 3 Libras az alternatív-hard rock alapköveinek számítanak.



Az A Perfect Circle tagjai közül Maynard James Keenan elsősorban az alternatív metál nagyágyúja, a Tool frontembereként ismert, de a Puscifer-ben is énekel. James Iha a Smashing Pumpkins gitárosa, Josh Freese dobos olyan sztárcsapatokban zenélt, mint a Devo, a Nine Inch Nails, a Guns N’ Roses és a Foo Fighters, míg Matt McJunkins basszusgitáros az Eagles of Death Metallal és a Thirty Seconds to Marsszal dolgozott együtt.

Sztárzenekarok zenészei alkotják a zenekart

Az amerikai lemezlista, a Billboard történetében az A Perfect Circle volt az, amelynek debütalbuma, a 2000-ben kiadott Mer de Noms megjelenése hetében a legmagasabbra (a 4. helyre) jutott fel. Ezen az anyagon szerepel a Judith és a 3 Libras is. A két következő, szintén sikeres stúdiólemez, a Thirteenth Step (2003) és az eMOTIVe (2004) után a csapat 2005 és 2009 között szünetet tartott, ebben az időszakban a tagok anyazenekaraikra koncentráltak. A visszatérő anyag, az Eat the Elephant (2018) vezette a Billboard rockalbumainak listáját.

Zenéjük melankolikus, feszült és éteri, egyes kritikák úgy hivatkoztak rá, mintha ha az egy líraibb Tool lenne, bár az A Perfect Circle mindig a saját útját járta. A zenekar világszerte fesztiválok főfellépőjeként turnézott és olyan rangos helyszíneket töltött meg, mint a Hollywood Bowl, a Madison Square Garden vagy a Red Rock Amphitheatre, emellett szerepeltek a Jimmy Kimmel Live és a The Tonight Show-ban is.



A zenekar legutóbb 2018-ban koncertezett Európában, jövőre egy tizennyolc állomásos turné során érintik Budapestet.