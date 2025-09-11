Hét évtizednyi életutakat ünnepelnek



A Settenkedők az aranykor körül című esten a két jubiláló zeneszerző alkotása mellett Varese, Crumb, Vivier és Donatoni művei szólalnak meg Nagy Zsolt vezényletével. A közönséget Vajda Gergely zeneszerző-karmester műsorvezetőként segíti a művek megértésében – közölte az együttes kedden az MTI-vel.



Mint írták, az UMZE a kortárs zeneirodalom népszerűsítése mellett rendszeres megrendelőként új művek születésével is hozzájárul korunk zenéjének élővé tételéhez.



Csapó Gyulát ezúttal 70. születésnapja alkalmából kérték fel egy kamaramű megírására. A mű apropóját az adta, hogy Csapó 2025 nyarán intenzíven foglalkozott Jean-Philippe Rameau barokk komponista életművével, akinek zenéje a zenetörténet aranykorát jelenti számára. A darabban a kamaraegyüttes zenészei két csoportra vannak osztva: a belső mag az aranykor zenéjét kezdi játszani olyan érzetet keltve, mintha egy résnyire nyitott ajtón át barokk báli zene hallatszana be a szobába.



Egy kis idő után ezek a zenészek kijönnek a színpad szélére, és egy fújtatóval szóra bírják azokat a játékosokat, akik addig semmit sem csináltak.



Csapó ezzel a zene keletkeztetésének rítusát szerette volna megkomponálni – mutattak rá a közleményben, hozzátéve, hogy a darab végén egy konkrét Rameau-allúzió is található: a Zoroarste című operából egy groteszk jelenet zenei struktúráját vette át Csapó, amelyben legfeljebb az akkordikus irányokra és a ritmusra lehet ráismerni, de a hangokat teljesen átírta.

Dusapintől Cascando című darabját játsszák

Az est további darabjai a Csapó-mű koncepciójából kiindulva a kortárs kamarazene aranykorát jelentik, vagy arra reflektálnak. Edgar Varese Octandre című alkotása 1923-ban született, és ez az egyetlen olyan műve, amelyben nem használ ütős hangszert.

George Crumb Eleven Echoes of Autumn című szerzeményének különleges kottaképét a közönség is megcsodálhatja majd a koncerten.

Az idén szintén 70 éves Pascal Dusapintől Cascando című darabját játsszák, amelynek címe egyszerre utal a zeneszerző által sokra tartott Beckett-művekre, valamint a szó zenei jelentésére, amely fokozatos halkulást, lassulást jelent. A címadásban felfedezhető egy játék is Dusapin életművében, mivel a szerző bizonyos műfajú daraboknak mindig azonos betűvel kezdődő címeket adott: a c azt jelzi, ez is egy kamaramű – olvasható a közleményben.



A szünet után – a Csapó-mű ősbemutatója előtt – hangzik el Claude Vivier Paramirabo (1970) című darabja. Az estet Franco Donatoni Arpege című, 1986-os emblematikus darabja zárja. Edgar Vares és Franco Donatoni darabja kivételével mindegyik mű első alkalommal hangzik majd el Magyarországon – emelték ki a közleményben.