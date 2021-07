Dzsúdló is csak ontja magából a dalokat!

Készül a Szörnyeteg, már finis előtt a második album!

A Miért ne című szám az előadó július 29-én megjelenő, Szörnyeteg című második nagylemezének utolsó előfutára. Az albumról már napvilágott láttak a Para és az Állat című dalok – a Miért ne az utóbbi folytatása.



– Nagyon tudatos volt az a folyamat, hogy milyen sorrendben hozunk ki dalokat, hogyan csöpögtetünk infókat a lemezmegjelenésig. A Parában és az Állatban is bemutattam néhány ösztöni, állati karaktert és motívumot – ezek visszatérnek a Miért ne-be is, mind tartalmilag, mind vizuálisan – mondta Dzsúdló a legújabb dalról.



A Miért ne az ember két oldalát mutatja be. – Azt a furcsa ambivalenciát járja körül, hogy az ember nem lehet csak egy valami, inkább rétegekben kezelem a személyiségeket. Tehát ha akarom, egyszer ilyen leszek, ha akarom, egyszer annak az ellentéte. Maga a lemez is ezzel a topikkal játszik, hogy minden emberben ott van egy veszélyes / vidám / creepy antromorf alak, és az is mi vagyunk – tette hozzá az énekes.



A Szörnyeteg július 29-én kerül piacra. Az albumot a vájtfülűek július 28-án, az Akvárium Klubban már a megjelenés előtt is meghallgathatják, illetve az eseményen debütál a Szörnyeteg CD és a lemezhez kapcsolódó új merch is.

Dzsúdló egy huszonéves pop/trap előadó, aki önreflexív, szókimondó stílusán keresztül tör a hírnévre. A művésznév mögött meghúzódó Juhász Marci gyermekkora óta énekel, a zenét a magány, a félelem és frusztrációinak leküzdésére használja kiskora óta. Az elmúlt években többféle formáció élén feltűnt (Coworkers, Holdudvar), zenei- és slam poetry szcénában is babérokra tört, majd 2019-ben új fejezetet indított a Dzsúdlón keresztül. A Dzsúdló név nem a brit színész iránti áhítatból született, hanem Marci vezetéknevének tovább gondolásából. A Dzsúdló első száma, az „Unom” 2019 februárjában született meg, és pár nap alatt több tízezres nézettséget ért el. A következő „Baj lesz”, „Minden”, „Hiszti”, „Lej”, illetve a 2020-as megjelenések („Sprint”, „Reggel”) egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Az egyéni projekt első nagylemeze 2020 áprilisában jelent meg. A Fotofóbia című albumon a már ismert slágerek mellett öt vadonatúj dal szerepel, köztük a közel két hét alatt több százezres megtekintést elérő „Spanom”. 2020 szeptemberében megjelent “Ennyi” című dala, amely egy új fejezetet nyitott a zenész történetében, ezt követi a novemberben megjelenő Para, amely az előadó egy bevállalósabb oldalát mutatja majd meg. 2020 őszén újabb mérföldövet ért el Dzsúdló, amikor hazavihette az MTV EMA Legjobb magyar előadója díját. “Hatalmas megtiszteltetés volt már maga a jelölés is, de az, hogy megnyertem, el sem hiszem. Nekem vannak a legjobb rajongóim!” A Dzsúdló központjában épp az van, ami a korábbi formációkban háttérbe szorult: a szöveg. A frappáns, önreflexív dalszövegeken és Schmidt Gergő, azaz Tembo zenei alapjai keresztül születik meg az egyedi rap-trap-pop stílusötvözet, ami a Dzsúdlót jellemzi. (Link)

Trapban utazik még mindig Dzsúdló, a nagyon jó!