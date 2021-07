Önálló estje lesz Csorba Lórántnak

A Lóci játszik frontembere a Művészetek Völgyében mutatkozik be önállóan





Koncertekkel, táncelőadással, filmbemutatóval, kézműves-foglalkozásokkal és workshopokkal várja az érdeklődőket a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a Művészetek Völgyében július 23-ától augusztus 1-jéig.



A MANK MTI-hez elküldött közleménye szerint a MANK ArtPorta – Kalapos udvar mottója, az Alkoss újra – Újra alkoss, az újranyitás utáni szabadság érzését és alkotás utáni vágyat idézi.



Idén is lesz selyemfestés, tűzzománckészítés, szitanyomás, festőműhely, valamint fotóművészeti workshopokat is tartanak. A környezetvédelem fontosságát hangsúlyozva újrahasznosított anyagokból lehet készíteni ékszert, lampionokat, saját neszesszert vagy saját Völgy-naplót dizájnerek segítségével.



A Pemzli játszósarokban élményfestések, kitűzőkészítés és családi társasjátékok várják a gyerekeket, akik a Tiéd a cirkusz! edukációs, szórakoztató és muzeológiai programjain is részt vehetnek.



Fellép a Willany Leó kortárs tánctársulat, akik workshopokat is tartanak az érdeklődőknek. Koncertet ad a Terra Profonda és a Várkonyi Csibészek formáció. Csorba Lóránt, a Lóci játszik frontembere önálló esten mutatkozik be. Beck Zoltán, a 30Y frontembere a művészet és a társadalmi tér viszonyulásairól tart előadást.



Szőke András és Badár Sándor stand-up estjének keretén belül vetítik első alkalommal A delelő obsitos és a fekete bárány című filmet.



Lesz interaktív előadás a méhek életéről, a Tünet Együttes Te szemét! című produkciója a szemetet állítja fókuszba, és a művészeti performanszok is a klímaváltozás fontosságára hívják fel a figyelmet.



A Műgyűjtés másként családi kalandjátékon kortárs műalkotásokat lehet keresni, emellett magyar ékszertervezők részvételével idén is lesz kortársékszervásár, valamint minden este filmklubbal készülnek.



Azt írták, a fenntarthatóság tematikája a programok mellett az udvar megjelenésében is fontos szerepet kap, a falakon megjelenő pop-up kiállítás műalkotásain keresztül a klímaváltozás hatásait mutatják be.

Idén új időpontban rendezik meg az összművészeti fesztivált, ami már nemcsak a budapesti értemiségé. A helyszínek közül sok visszatér, azonban lesznek újdonságok is.

A MANK a magyar kulturális intézményhálózat egyik legsokoldalúbb intézménye, amely többféle módon támogatja a művészeket, biztosítja az alkotás megfelelő hátterét. Az ösztöndíjak, a pénzbeli juttatások, a művészeti pályázati lehetőségek mellett a közönséggel való találkozást is segíti az alkotók számára. A MANK hat alkotóházzal, két művészteleppel és két szentendrei kiállítótérrel rendelkezik, ArtTér néven pedig művészeti ismeretterjesztő tevékenységet végez.



Beck Zoli beszélget a közönséggel!