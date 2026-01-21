Egy jegy most nem csak utazásra lesz jó

A BKV Zrt. a Ferencvárosi Művelődési Központtal és intézményeivel, valamint a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) együttműködve a magyar kultúra napja alkalmából csütörtökön mini koncerteket, valamint kórus- és táncelőadásokat szervez az utasok számára az M3-as metró Nagyvárad tér, Kálvin tér, Corvin negyed, valamint az M4-es metró Kálvin tér állomásán.



A BKV Zrt. szerdai közleménye szerint csütörtök délután az M3-as metró ferencvárosi állomásain az utasok dzsesszelőadást, handpan koncertet, gitárszólót, hagyományos magyar népzenét, valamint ismert kórusműveket hallhatnak, illetve néptáncbemutatót is megtekinthetnek.

Kórus és orkesztra is fellép az idei metrózenén

A több metróvonalat és állomást érintő programon fellép többek között Bencze Alma, Moser Ádám, az Orchestra Budimpesta, a Bartók Táncegyüttes, a Lowlandhill, a Budapest Folk, valamint a Vass Lajos Kórus is – írták. Emlékeztettek: a magyar kultúra napja 1989 óta ünnepnap Magyarországon annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én tisztázta le és jelölte meg dátummal a Himnusz kéziratát.



A jeles évforduló alkalmával a BKV állomásai különleges koncerttermekké alakulnak, ahol lehetőség nyílik arra, hogy megszólaljanak a hagyományos és az új zenei irányzatokat képviselő előadóművészek, és különleges, magas színvonalú bemutatóikkal egy rövid időre megállásra késztessék az utasokat – olvasható az összegzésben.



Az előadások csütörtökön 15 órától 20 óra 30 percig tartanak az M3-as metró, valamint az M4-es metró állomásain. A program az utazási feltételek betartsa mellett ingyenes – áll a közleményben.