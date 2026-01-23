A 1970-es évekből az Átlátszó Hang Újzenei Fesztiválon szombaton



A koncerten Eötvös Péter (1944–2024) életművének kevésbé ismert szeletét mutatják be az Electrochronicle, a Now, Miss! és az Intervalles-Intérieurs! című művek megszólaltatásával, Horváth Balázs vezényletével.



Az 1970-es években a fiatal Eötvös tagja volt Karlheinz Stockhausen avantgárd zeneszerző együttesének, emellett részben az ő hatására kísérletezett saját korabeli darabjaiban az elektronika és a hangszeres zene kombinálásával.

Önmagukban is rendkívül fontosak Eötvös megértéséhez

A kísérleteket és ezek eredményeit később beépítette más műveibe, miközben a kísérleti jelleg fokozatosan háttérbe szorult. Talán nem is biztos, hogy a szerző későbbi nagyzenekari művei és operái alapján ráismernénk ezekre a korai darabokra, amelyek azonban nemcsak történetileg fontosok, de önmagukban is rendkívül érdekes, a mai napig erőteljes hatást kiváltó kompozíciók – olvasható a közleményben.



Az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál, amely idén Singular // Plural címmel az egyéni és közösségi megszólalás viszonyára, a szólóhang és az együttműködés dialektikájára helyezi a hangsúlyt, február 8-ig várja a közönséget Budapesten több helyszínen.

A fesztivál célja, hogy hidat építsen a hagyományos és kísérleti zenei formák között, párbeszédre hívva az újdonságokra nyitott közönséget.