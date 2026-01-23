Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Eötvös kísérleti műveit mutatja be az UMZE

Eötvös Péter Stekovics Wikipedia
Picture of magyarzene

magyarzene

A 1970-es évekből az Átlátszó Hang Újzenei Fesztiválon szombaton


A koncerten Eötvös Péter (1944–2024) életművének kevésbé ismert szeletét mutatják be az Electrochronicle, a Now, Miss! és az Intervalles-Intérieurs! című művek megszólaltatásával, Horváth Balázs vezényletével.

Az 1970-es években a fiatal Eötvös tagja volt Karlheinz Stockhausen avantgárd zeneszerző együttesének, emellett részben az ő hatására kísérletezett saját korabeli darabjaiban az elektronika és a hangszeres zene kombinálásával.

Önmagukban is rendkívül fontosak Eötvös megértéséhez

A kísérleteket és ezek eredményeit később beépítette más műveibe, miközben a kísérleti jelleg fokozatosan háttérbe szorult. Talán nem is biztos, hogy a szerző későbbi nagyzenekari művei és operái alapján ráismernénk ezekre a korai darabokra, amelyek azonban nemcsak történetileg fontosok, de önmagukban is rendkívül érdekes, a mai napig erőteljes hatást kiváltó kompozíciók – olvasható a közleményben.

Az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál, amely idén Singular // Plural címmel az egyéni és közösségi megszólalás viszonyára, a szólóhang és az együttműködés dialektikájára helyezi a hangsúlyt, február 8-ig várja a közönséget Budapesten több helyszínen.

A fesztivál célja, hogy hidat építsen a hagyományos és kísérleti zenei formák között, párbeszédre hívva az újdonságokra nyitott közönséget.

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

Eötvös Péter Stekovics Wikipedia

Eötvös kísérleti műveit mutatja be az UMZE

magyarzene 2026-01-23

A 1970-es évekből az Átlátszó Hang Újzenei Fesztiválon szombaton A koncerten Eötvös Péter (1944–2024) életművének kevésbé ismert szeletét mutatják be az Electrochronicle, a Now, Miss! és az Intervalles-Intérieurs! című művek

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu