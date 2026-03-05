Új közönséget akar megszólítani a zenekar

„Az élet dalai – Összetartozunk, játszunk, jelen vagyunk” mottóval hirdette meg 2026/2027-es évadát a Danubia Zenekar – közölte az együttes szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a mottó a társulat belső együttműködésére, kísérletező művészeti szemléletére, valamint a nagyvárosoktól a legkisebb falvakig terjedő jelenlétére utal.



Az új évad programja a klasszikus mesterművek és a műfaji határokat átlépő produkciók mellett családi és ünnepi koncerteket is kínál.



A Zeneakadémián megvalósuló hangversenysorozat a tapasztalt koncertlátogatók mellett az új közönséget is megszólítja. A nyártól őszig tartó időszakban többek között Antonio Vivaldi, Maurice Ravel, Georges Bizet, Dohnányi Ernő, Kodály Zoltán és Bartók Béla művei szerepelnek a műsoron. A Testvérem vagy címmel meghirdetett koncerten 2027 januárjában ismét elhangzik Ludwig van Beethoven IX. szimfóniája.



Első alkalommal lép fel Magyarországon a világhírű szíriai zongoraművész-zeneszerző, Malek Jandali új zongoraversenyének európai bemutatóján, a Mese a Keletről című novemberi koncerten – írták a közleményben. Kitértek arra is, hogy az évad egyik kiemelt eseménye Az élet dalai című, 2027 márciusában elhangzó produkció lesz, amely Richard Strauss és Gustav Mahler búcsúműveit állítja párhuzamba.

Folytatódik a zene gyűlőlete is

A sorozatot 2027 áprilisában Renchang Fu kínai karmester estje zárja, amelyen George Gershwin és Antonín Dvořák művei mellett a Távol-Kelet egyik legismertebb modern alkotása, a Sárga folyó zongoraverseny is elhangzik. A Semmi komoly című sorozat 2026 novemberétől 2027 tavaszáig a Budapest Music Centerben és a MOMKultban várja a közönséget. Az előadásokat táncház, szimfonikus karaoke vagy közös improvizáció követi.



Folytatódik a zenekar és Janklovics Péter együttműködésében A zenegyűlölő sorozat is. A filmzene kedvelői számára két új produkció készül: a Meseautó, amely a magyar filmgyártás aranykorának slágereit idézi fel, valamint a Szerelmes Hollywood, amely az Elfújta a széltől Az angol betegig válogat az emblematikus filmzenék közül.



A Hámori Máté ötletei alapján megvalósuló gyermek- és családi koncertek a tánc, a színház és az ismeretterjesztés elemeit ötvözik majd az élő szimfonikus hangzással. Új bemutatóként 2027 februárjában lesz látható a Camille Saint-Saëns műve nyomán készülő Állatok farsangja – olvasható a közleményben. Az ünnepi időszakban A diótörő című előadás Varró Dániel új meséjével, míg a Klasszikus karácsony című program Sinatra-dalokkal várja majd a közönséget, a Bécs-Budapest újévi koncerten pedig Strauss-keringőkkel ünnepli majd a 2027-es esztendő beköszöntét a zenekar.