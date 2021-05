Dalpremier: Elkészült Majka és Agárdi Szilvi közös dala

A Vodafone felkérésére készített dalból videóklippet is forgatnak.

A közös dal különlegessége, hogy azt Szilvi dala inspirálta, mely a Vodafone jelenleg is futó reklámfilmjében hallható. Szilvi és Majka egymásra találásában, közös munkájukban nagyon fontos szerepet töltött be a technológia, amely egyrészt lehetővé tette, hogy a közösségi médián keresztül megismerjék egymás munkásságát, másrészt pedig azt, hogy egymástól fizikailag távol is tudjanak gyakorolni, dalt szerezni.

Agárdi Szilvi látássérült énekesnő és hazánk egyik leghíresebb rappere, Majka látszólag két nagyon különböző karakter, azonban most a zene és a technológia összehozta őket. A közös munkából egy, a jelenlegi helyzetre is reflektáló, felemelő és inspiráló dal született. A két zenész egymásra találásában, közös munkájukban nagyon fontos szerepet töltött be a technológia, amely egyrészt lehetővé tette, hogy a közösségi médián keresztül megismerjék egymás munkásságát, másrészt pedig azt, hogy egymástól fizikailag távol is tudjanak gyakorolni, dalt szerezni.

„Nagyon élveztem a közös munkát Majkával, hiszen két teljesen különböző személyiség, kettőnk totálisan eltérő világa találkozik ebben dalban. Magam is izgatottan vártam, hogy mi lesz ebből a találkozásból, de abban az elejétől biztos voltam, hogy nagyon különleges energiák fognak felszabadulni.” – mondta el a közös munka kapcsán Agárdi Szilvi énekesnő. A technológia szerepe kapcsán hozzátette: „Olyan időszakban készült a dal, amikor nem volt lehetőség a gyakori személyes találkozásokra, a nagy közös próbákra, de ahogy a normál mindennapokban, úgy a dal készítése során is tudtam a technológiára támaszkodni, így gördülékenyen tudtunk együtt dolgozni, és ha nem is voltunk mindig egy helyen, gyorsan ki tudott alakulni köztünk az összhang. A technológia manapság minden, tulajdonképpen egy szem.”

„Nagyon örültem a Vodafone felkérésének, mert nekem is feltűnt Szilvi dala és a hangja a reklámban, és inspirálónak tartom a témát is. Szerintem fontos, hogy amikor annyi korlátot látunk magunk körül, akkor a korlátok helyett próbáljunk a lehetőségekre és a saját képességeinkre fókuszálni. Ebben Szilvi igazi példakép, és persze nem utolsó sorban rendkívül tehetséges énekes.” – mondta el a közös munka kapcsán Majka.

Agárdi Szilvi és Majka kulisszatitkokat is elárultak a dalról.

Az erről szóló beszélgetés >> itt << tekinthető meg, és a dalból készült videóklipp is hamarosan elérhető lesz.

(Képek: Vodafone Magyarország)