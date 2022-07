Mindenki ott lesz a Campuson, aki számít!

Tiësto, Zara Larsson, Chase & Status, The Toy Dolls – ők és még sokan mások ott lesznek! És te?

Idén teljes programkínálattal tér vissza a Campus Fesztivál: a hazai könnyűzenei élet legismertebb és legjobb képviselői mellett két év szünet után újból érkeznek külföldi sztárfellépők is Debrecenbe – tájékoztatták a szervezők a kapunyitás napján, szerdán az MTI-t.



Négy este, 19 programhelyszínen több mint kétszáz koncert és dj-fellépés, valamint számtalan egyéb program várja a Nagyerdőben a látogatókat az egyik legnagyobb hazai könnyűzenei fesztiválra, amelyet már 14. alkalommal rendeznek meg – közölték.



A közleményben idézték Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgatót, aki azt mondta, ugyanolyan jól állnak a jegyértékesítéssel, mint az utolsó teljes évben, 2019-ben, nem kizárt, hogy lesz olyan este, amikor teltház közelében lesz a fesztivál.



Debrecen legnagyobb kulturális eseményén egyszerre lesznek jelen izgalmas, hasznos és előremutató programok, közkedvelt szolgáltatások és emlékezetes attrakciók, valamint szinte valamennyi könnyűzenei stílus, zenei szubkultúra – írták.



A holland sztár-dj, Tiësto, a különleges hangú és személyiségű norvég énekesnő, AURORA, a svéd popdíva, Zara Larsson, az 1979-ben alakult punk-rock legenda, a The Toy Dolls, valamint az angol Chase & Status duó is Debrecenbe érkezik – sorolták.



A látogatók kényelmét egyebek mellett ezer férőhelyes kerékpártároló, érték- és csomagmegőrző, változatos streetfoodpontok, folyamatos orvosi ügyelet, százötven vízöblítéses vécé segíti.



Minden eddiginél nagyobb területen és új helyszínen várja koncertekkel, tudományos előadásokkal, szakmai beszélgetésekkel a Campus Fesztivál “okos helyszíne”, az Egyetem Tér a fesztiválozókat. A Debreceni Egyetem több mint negyvenféle programmal és tizenhat standdal készül.



Mintegy félszáz civil szervezet és intézmény is várja az érdeklődőket vitákkal, egyebek között olyan fontos társadalmi kérdésekről, mint a mentálhigiéné, az ismertterjesztés, a fenntarthatóság.



Magyarország egyik legnagyobb játszóházában interaktív játékok, attrakciók, vásári komédiások, gyerekprogramok százai várják az érdeklődőket.



A Campus Fesztivál szerdán 14 órakor nyitotta meg kapuit, a vendégeknek vasárnap 10 óráig kell elhagyniuk a helyszínt.

Szerdától vasárnapig buli tölti meg a cívisváros legnagyobb fesztiválját, ami 2021-ben a legnagyobb volt a hazai fesztiválok sorában!