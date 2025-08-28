Nem tömegrendezvény lesz idén sem

La Boum néven „kastélyházibulit” tartanak pénteken és szombaton a pusztazámori Öregtölgy Kastélyban; az eseményen Co Lee, a Kolibri, a Samurai Drive és a Fran Palermo is fellép.



A mindössze 700 főt befogadó „kastélyházibuli” pénteki napján koncertet ad többek között Co Lee rapper, a Kolibri, a Samurai Drive együttes, valamint színpadra lép Simon Márton költő is- olvasható a szervezők MTI-hez eljutatott szerdai tájékoztatójában.



Szombaton fellép a Fran Palermo együttes, Palo Canto formáció, Swim Swim Naked elektronikus popduó, valamint a We Plants Are Happy Plants és a Wavy kollektíva különleges live jam produkcióval.

Kintről bentre, de az élmény mindenhol garantált

A tájékoztató szerint az eseményen a színpadok egymást váltják, így senki nem marad le egyetlen koncertélményről sem: délután a program a Kápolna Színpad intimebb hangulatú produkcióival indul, estétől a Tölgy Színpadon adnak koncertet a zenekarok, éjszaka pedig a bálteremben folytatódik a buli elektronikus szettekkel és afterrel.



Mindezek mellett az idei La Boumon titkos koncertek, művészeti programok és váratlan performanszok is várják a közönséget, akik a Budapestről induló transzferbuszoknak köszönhetően könnyen eljuthatnak a helyszínre – áll a közleményben.