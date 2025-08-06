Klasszikus és jazz a Panorama Classicalon

Fontos helyszín lesz augusztus 20-án

A klasszikus zene, a jazz és interaktív koncertélmények kapják a főszerepet augusztus 16-án és 17-én a Gellért-hegyi Filozófusok kertjében, a Szent István-napi rendezvénysorozat egyik helyszínén, ahol a Panorama Classical színpadán olyan neves zenekarok lépnek fel, mint a Modern Art Orchestra, a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Zenekar és a Danubia Zenekar.



A természetközeli környezetben megvalósuló programok a klasszikus zene iránt érdeklődők mellett a családosokat, a fiatalokat és a könnyedebb műfajok kedvelőit is megszólítják – olvasható az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben. Mint írják, a Panorama Classical közvetlen, élményalapú formában hozza közelebb a klasszikus és kortárs zenei kultúrát minden korosztályhoz.

Katonák kezdenek, hogy aztán zenesimogatással zárjanak

Augusztus 16-án, szombaton élőben szólal meg a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Zenekar, majd a Modern Art Orchestra zenészei várják a közönséget közös zenélésre: interaktív foglalkozásaikon gyerekek és felnőttek is kipróbálhatják a hangszereket. A nap egyik különleges programja a Mozizene koncert, amelyen klasszikus és kortárs filmzenék dzsesszes feldolgozásban hallhatók Törőcsik Franciska közreműködésével.

Augusztus 17-én, vasárnap a fókusz az ütőhangszereken, a fúvósokon és a magyaros dallamokon lesz – emelik ki.



A Danubia Ütőegyüttes játékos, interaktív gyerekműsora a ritmushangszerek világával ismerteti meg a közönséget, majd a Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekara adja elő közismert darabok játékos átdolgozását. Este a Nagy magyar daloskönyv című koncerttel zárul a Panorama Classical programja, amely a népdaloktól a mai slágerekig vezeti végig a közönséget a magyar zene világán, közös éneklésre is ösztönözve minden résztvevőt.



A gyerekeket és családokat mindkét napon hangszersimogató, hangszerbütykölő kézműves program és közös zenélés várja – emelik ki.



A Panorama Classical pontos menetrendje, a Szent István-nap programjai, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.