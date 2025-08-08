Háromszáz fellépővel várják az érdeklődőket szeptember 7-18. között

Örömre hangolunk címmel rendezik meg idén a 27. Zsidó Kulturális Fesztivált a Dohány utcai, a Rumbach utcai, a Hegedűs Gyula utcai, a Frankel Leó úti, valamint a pécsi zsinagógában, illetve a Goldmark teremben – közölte Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) elnöke a fesztivál programjait ismertető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.



A fesztiválon fellép többek között a Budapest Klezmer Band, a Budapest Bár, Falusi Mariann, Zorán, a Sárik Péter trió és a Guy Mintus trió, Fesztbaum Béla, Kern András, Bősze Ádám, Malek Andrea, Horgas Eszter, Szinetár Dóra, Hámori Ildikó, Fullajtár Andrea, Janicsák Veca. Az érdeklődők különleges kántorkoncerten is részt vehetnek – mondta Mester Tamás.

Lesz Darya-koncert és szefárd dallamok is felcsendülnek

A Rumbach utcai zsinagógában lesz hallható a tradicionális észak-afrikai dallamkincset a klasszikus zene és a kortárs dzsessz elemeivel ötvöző izraeli Darya Trió. Ott lép fel majd a Malek Andi Soulistic, valamint közös esten Horgas Eszter és Fullajtár Andrea. A zsinagógában fellép az izraeli Nigun Quartet, látható lesz Philip Glass önéletrajzának zenés bemutatója és a Prieger Zsolt Társulat Szerb Antal Legendája című produkciója. A nagyközönség megismerheti az 1920-as évek orfeumainak világát a Bősze Ádám, Jordán Adél és Cséki Kálmán által tartott esten. Milhaud, Beethoven, Mendelssohn, Rossini és Bruch művei Korcsolán Orsolya hegedűművész előadásában csendülnek fel a Rumbach utcai zsinagógában, a hangversenyen közreműködik a MÁV Szimfonikus Zenekar és Sugár Nátán karmester.



A Dohány utcai zsinagóga programjai között szerepel Falusi Mariann és művészbarátainak Marha klassz! című koncertje, a Budapest Klezmer Band koncertje, valamint Zorán Apám hitte, én is hiszem című koncertje. Fellép a Sárik Péter trió és Guy Mintus triója, Shalom 5786! címmel pedig az izraeli és magyar kántorok és vendégművészek előadásában a zsidó zeneirodalom különleges darabjai hangzanak el a zsidó újévet ünneplő kántorkoncerten.



A Frankel Leó úti zsinagógában szefárd zenei előadás, a Goldmark teremben irodalmi, képzőművészeti, klezmer és színházi programok, a pécsi zsinagógában pedig a Sabbathsong Klezmer Band koncertje, valamint a Weiner Leó zenei munkássága előtt tisztelgő kamarazenei hangverseny várja az érdeklődőket.

Címlapi borítóképünk: BZSH/Facebook