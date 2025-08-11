Magyar Zene hírek

Magyar zene

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Majkon forgatta Csodaország videóklipjét Turcsányi Tibi

Turcsányi Tibi Majkon
Nemrég jelent meg Turcsányi Tibi Csodaország című dala és klipje. A forgatás helyszíne talán nem véletlenül az Oroszlányhoz közeli Majk.

Turcsányi Tibi Csodaországa

„együtt kell, hogy dobbanjon a szív, együtt kell tennünk azért, hogy legyen nyár és tél” – énekli Tibi, a nemrég megjelent legújabb dalában és videóklipjében, amely a Csodaország címet kapta.

Majk

Hol is találhatott volna jobb helyszínt a forgatásra, mint az Oroszlány külterületén lévő Majkpusztán. Sajnos nem sokat mutat meg a klip a nemrég felújított műemlék együttesből, a kamalduli cellaházakból és a kastélyból. Azért így is látszik, hogy Majk gyönyörű része „Csodaországnak” és én kifejezetten ürülök neki, hogy a Celli Szűz Mária Kápolna szerepel. Kovács Ádám rendező (és videó mindenes) így is szép munkát végzett.

Na de a lényeg, hogy egy igazán szép dal született. Alaptémája Magyarország, ahol most talán még fontosabb, hogy a mai rohanó világban odafigyeljenek egymásra az emberek, hogy ne halljon ki a szeretet. Valósuljon meg végre mindenki lelkében az elfogadás, ne ítélkezzünk, hogy ne ítéltessünk. Minden esetben gondolkodjunk és racionális döntéseket hozzunk.

A dal szövegét Tibi írta, zenéjét Pál Benjámin szerezte, a stúdiómunka pedig Demko Gergőnek köszönhető.

A felvidéki születésű Tibi munkásságáról már számtalanszor hallhatunk. Olyan zenei producerek készítettek neki dalokat, mint Závodi Gábor, Burai Krisztián, Somogyvári Dani, Demko Gergely, Madarász Gábor és sorolhatnánk… Készített közös dalt a Sztárban Sztár Leszek döntős Sebestyén Katjával, a Megasztár döntős Fekete Dáviddal, vagy épp a Star Academy nyertes Szőcs Renivel.

Ím a klip, nézzétek meg (megéri) és gyertek Majkra!:

youtube.com/watch?v=UujM0vlQwLs

Egy másik híres Oroszlányi helyszín, a bokodi „úszó falu”. Tibi ott is forgatott már:
magyarzene.eu/turcsanyi-tibi-dalszoveget-irok-es-enekelek/

 

 

