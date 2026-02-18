Huszonöt új névvel bővült a júliusi SopronFest fellépőinek listája

A fesztivált, melyen nyolc év után a The Prodigy is visszatér a Magyarországra, július 2. és 4. között rendezik meg a soproni Lővérekben – írták a közleményben. A Kispál és a Borz, amely korábban ugyanezen a helyszínen a VOLT Fesztivál állandó előadójaként lépett fel, most először szerepel a SopronFest zenei programjában. Emellett a Carson Coma, a Pál Utcai Fiúk, Mehringer, az Irie Maffia, a Jazzbois, L.L. Junior, Curtis és az Animal Cannibals is színpadra lép majd. A látogatókat idén is két nagyszínpad várja.



A nemzetközi kínálat fénypontja az elektronikus zene meghatározó formációja, a The Prodigy fellépése lesz, miközben a magyar közönségkedvencek közül érkezik Azahriah, a Bagossy Brothers Company, Beton.Hofi és Pogány Induló is. Színpadra áll az idén 80. születésnapját ünneplő Demjén Ferenc, Szikora Róbert és az R-Go, a Groovehouse és az FLM is.

Tavaly volt a harmadik

Kiemelték, hogy visszahozzák a fesztivál egyik különleges helyszínét is, a Lővérek fái között megbúvó Secret Gardent, amelynek július 3-i programjában a bécsi downtempo színtér meghatározó párosa, Kruder & Dorfmeister kapja a főszerepet. A helyszínen az új generáció hip-hop előadói képviseltetik magukat a fesztivál teljes ideje alatt: többek között gyuris, az Átlag Felett csapata, Co Lee, az NGZ kollektíva, Ekhoe és Grasa, Lil Frakk, valamint Sisi és Bongor is színpadra lépnek, közülük többen a K-OSZ Házibuli egész estés blokkja részeként.



A közleményben emlékeztettek arra, hogy Sopron urbánus tematikájú fesztiválját negyedik alkalommal rendezik meg. Mint írták, július első hetében a soproni utcák, terek, éttermek, kávézók pezsgő élettel telnek meg, többek között podcastek, kiállítások, irodalmi estek várják a soproniakat és a városba látogató fesztiválozókat.



A friss bejelentésekkel együtt a részletes zenei program is elérhetővé vált, és a https://sopronfest.hu/programtabla/ oldalon érhető el – áll a közleményben.



