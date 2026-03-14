Pataky Attila és Rúzsa Magdolna is mostantól Kossuth-díjas



Kossuth-nagydíjat kapott KURTÁG GYÖRGY Wolf-díjas, kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész, kiváló és érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes és korszakos jelentőségű életműve, a magyar klasszikus zene legnemesebb hagyományait formabontó módon megújító zeneművei, világszerte nagy hatást gyakorló művészete, valamint művésznemzedékek számára meghatározó oktatói munkája elismeréseként.



Sima Kossut-díjat kapott FISCHL MÓNIKA Liszt Ferenc-díjas énekes, színművész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályája, a primadonna szerepkör legjelentősebb főszerepeiben nyújtott emlékezetes alakításai, az operett műfajt világszerte népszerűsítő, elhivatott és sikeres előadóművészete elismeréseként. Elismerték GYÖNGYÖSI LEVENTÉ-t Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes és a nemzetközi zenei életben is nagyra értékelt művészi pályafutása, páratlan leleményességgel és innovatív formanyelvvel megkomponált, széles közönséget megszólító művei elismeréseként.

Egy népzenei együttes is megkapta a díjat

Ahogy azt már előzőleg jeleztük, kitüntették PATAKY ATTILA énekest, dalszövegírót, az EDDA Művek frontemberét Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása, a rendszerváltoztatás körüli évtizedek egyik legmarkánsabb alakjaként a magyar rockzenében betöltött korszakalkotó szerepe, évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő és egyedülálló dinamizmus jellemezte előadóművészete, értékes dalszövegírói és zenekarvezetői tevékenysége elismeréseként.



Így járt RÚZSA MAGDOLNA is, aki Máté Péter-díjas énekesként dalszerzőként, szövegíróként Magyarország számára kivételesen értékes, Kárpát-medence-szerte kiemelkedően sikeres és példaértékű, a magyar könnyűzenét sokszínűen gazdagító előadóművészete, jazz- és klasszikus elemeket is ötvöző, karakteres stílusú szerzeményei, egyedi hangulatú dalszövegei elismeréseként kapta a díjat.



Végül egy zenekar is kapott Kossuth-díjat, a Szalonna és Bandája zenekar tagjai, mégpedig megosztva:



PÁL ISTVÁN „SZALONNA” Liszt Ferenc-díjas népzenész, kiváló és érdemes művész, a Szalonna és Bandája zenekar művészeti vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja,



PÁL ESZTER Liszt Ferenc-díjas népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,



DOÓR RÓBERT népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,



GERA ATTILA klarinétművész, népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,



GOMBAI TAMÁS népzenész, egyetemi adjunktus, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,



KARACS GYULA népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,



ÜRMÖS SÁNDOR FERENC népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja



Magyarország számára kivételesen értékes, a Kárpát-medence zenei örökségét itthon és a nagyvilág legrangosabb helyszínein egyaránt méltó módon és nagy sikerrel képviselő, a magyar kulturális identitást és a népzene társadalmi megbecsültségét erősítő művészi munkája elismeréseként.