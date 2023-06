Arccal a nap felé – Juhász Marci új lemeze megérkezett!

Egy dologban hasonlít a két lemez egymásra nagyon: 100%-ban Juhász Marcira jellemző dalokat tartalmaznak!

Ezúttal sokkal gazdagabb hangszereléssel, több hangszerrel szólaltatták meg a dalokat. Az édes-bús hangulat ezúttal inkább édesebb, Marci dallam- és szövegvilága azonnal felismerhető, a tíz dal mindegyike erősen várományosa a „közönségkedvenc” címkének. Akik korábban azt kérdezgették tőle, miért nincsen népdal-feldolgozás a lemezén, hiszen a Csillag Születik -be is azzal jutott be, most ők is megnyugodhatnak! Marci, egy jó kis csavarral ugyan, de nekik is tett egy nótát a lemezre! Az Arccal a Nap felé egy tudatosan építkező énekes érettebb, kidolgozottabb második lemeze, ami úgy tudta megőrizni ártatlanságát, hogy közben komolyan vehető is tud lenni. Ritka az ilyen anyag!

A lemezhez időközben friss klip is érkezett, ahol Marci Molnár Mátéval, a Road énekesével énekel duettet egy közös szerzeményben:

youtu.be/GzV_4vFEchE