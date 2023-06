Tátrai Tibor supergroupját választották az év produkciójának az Artisjus díjátadóján

Török Ádám és Menyhárt János életműdíjat kapott

Idén is kiosztották könnyű- és komolyzenei kategóriákban az Artisjus-díjakat: összesen tizenkét zeneszerző, szövegíró, valamint alkotói közösség munkáját ismerték el. Menyhárt János életműdíjat, Török Ádám pedig posztumusz életműdíjat kapott a szerzői egyesülettől, a többi könnyűzenei kategóriában Szendőfi Péter, Molnár Tamás, Takács Dorina (Deva), Vörös Cintia (Sisi), valamint a godfater. és a Nagy Emma Quintet tagjai vehették át a díjat június 5-én a Magyar Zene Házában. A komolyzene területéről Balogh Máté, Kutrik Bence és Dobri Dániel részesült az elismerésben. Az év magyarnóta-szerzője Horváth Péter lett.

Az Artisjus 23. alkalommal díjazta a legkiválóbbnak ítélt kortárs zeneszerzőket és szövegírókat azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a sikeres zenei produkciókra és az ezekbe fektetett szerzői munka jelentőségére. Az elismerés presztízse többek között abban rejlik, hogy a pályatársak ítélik oda a díjakat a kitüntetett művészeknek. Ezúttal is az Artisjus szerzőkből és egy zeneműkiadóból álló vezetősége döntött a díjazottakról, a könnyűzenei alkotók kiválasztását külön szakmai bizottság – nevezetesen Bágyi Balázs, Both Miklós, Jónás Vera, Kocsák Tibor és Sebestyén Áron – készítette elő. A könnyűzenei junior kategória idén több szempontból is kivételes: most először kapta mindhárom díjat női alkotó vagy női dalszerző vezetésével működő csapat, emellett a 22 éves Takács Dorina (Deva) az Artisjus-díj történetének legfiatalabb egyéni díjazottja.

Menyhárt Jánost életműdíjjal, Török Ádámot posztumusz életműdíjjal, Szendőfi Pétert az év könnyűzeneszerzője címmel, Molnár Tamást pedig az év könnyűzenei szövegírója díjjal tüntették ki. Az év produkciójának Tátrai Tibor supergroupját, a godfater. zenekart választották. Junior Artisjus-díjat kapott Takács Dorina (Deva), Vörös Cintia (Sisi), valamint a Nagy Emma Quintet tagjai, azaz Nagy Emma, Cseh Péter, Dénes Ábel, Klausz Ádám, Oláh Krisztián. Az év magyarnóta-szerzője Horváth Péter lett.

Az év komolyzenei műve kategóriában idén két alkotást is díjaztak: Balogh Máté Sinfonia Nr. 1, valamint Kutrik Bence Tavasz-esti dal című műve érdemelte ki az elismerést. A komolyzenei Junior Artisjus-díjat Dobri Dániel kapta.

2023-ban az alábbi kategóriákban osztottak ki Artisjus-díjakat:

Könnyűzenei alkotói életműdíj: Menyhárt János, Török Ádám (posztumusz)

Az Év Könnyűzeneszerzője: Szendőfi Péter

Az Év Könnyűzenei Szövegírója: Molnár Tamás

Az Év Produkciója: godfater.

Az Év Junior Könnyűzenei Alkotója: Takács Dorina ‘Deva’, ’Sisi’ Vörös Cintia

Az Év Junior Könnyűzenei Alkotói közössége: Nagy Emma Quintet

Az Év Komolyzenei Műve: Balogh Máté – Sinfonia Nr. 1, Kutrik Bence – Tavasz-esti dal

Az Év Junior Komolyzenei Alkotója: Dobri Dániel

Az Év Magyarnótaszerzője: Horváth Péter

Az Artisjus irodalmi díjak kihirdetésére előző héten került sor. Az irodalmi nagydíjat Darvasi László kapta, a többi irodalmi díjazott Visky András, Babics Imre, Herczog Noémi és Bene Sándor.

Az Év Produkciója a godfater. formáció

A Tátrai Tibor, Szebényi Dániel, Borlai Gergő, Gotthárd Mihály és Kéri Sámuel alkotta zenekar 2021 végén alakult. A sokgenerációs szupergroup tagjai zenei tevékenységük során rengetegszer keresztezték egymás útját. 2022 közepén tartották első, nagysikerű bemutatkozó koncertjüket, amit ezután teltházas lemezbemutató koncertek követtek. A MÜPA színpadán tartott előadásukra 48 óra alatt kelt el az összes jegy. Első nagylemezük 0 címmel 2022. november 18-án jelent meg. Saját dalaik mellett élőben a klasszikus Tátrai szerzeményeken kívül kedvenc blues, soul és rock klasszikusaik közül válogatnak. A zenekar legfőbb célja az élőzene nemes hagyományainak életben tartása, és a tradíciók átadása a további generációknak. “A godfater. zenekar fontos jellemzője, hogy a generációk közti kölcsönös tiszteleten alapszik, ezáltal olyan különleges közösség született, ami példával járhat elöl minden zenésznek és alkotónak. A zenekarban négy generáció egyéniségei keverednek, akik szemmel láthatóan imádnak együtt zenélni” – méltatta a produkciót Sebestyén Áron.

