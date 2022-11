Állati lemezbemutatóra készül a The Trousers

A korongról immáron három dalt ismerhet a nagyérdemű, a „My kind of business”-t, „Bag of Bones”-t, valamint a néhány héttel ezelőtt performance-klipet (operatőr: Barna Máté és Havasi Balázs, vágó: Kőváry Dániel) kapott, optimista kicsengésű „Hope dies last”-ot.

Az „Animal Gun” album munkálatai 2019 végén kezdődtek el, a felvételeket Kőváry Zoliék a csapat korábbi dobosával, CS. Szabó Zoltánnal készítették a budapesti Artist Factoryban. A 10 dalt tartalmazó lemezen a zenekar tagjain (Kőváry Zoltán – ének, gitár; Locke Péter – gitár; Lázár András – basszusgitár, Gulyás Antal Samu – dob) kívül vendégszerepel Csányi Rita énekes (The Anahit) és Derecskei Zsolt (The Bits) billentyűs is. A zenei anyagon hallható számok legjava a frontember, Kőváry Zoltán szerzeménye, de két dalban akadt szerzőtársa is, a nyáron elhunyt bátyja, Kőváry Péter (Neo, Peter Kovary & the Royal Rebels, Stoned) személyében.

A lemezbemutatóra három nappal a korong megjelenését követően, november 12-én, szombaton 19:30-kor kerül sor az A38 Hajó Koncerttermében, ahol Zoliék 2018. novemberében léptek fel utoljára, amikor a világhírű MC5-ot kísérték. Erre a bulira a korábbiakhoz képest izgalmasabb vizuális elemekkel, friss-ropogós merch termékekkel (póló, sapka, kitűző) készülnek, vendégként pedig a garázsrock romjain újjászerveződött, hormonoktól mentes, érett szexet követelő, indie rock jegyekkel dolgozó Jackmans, valamint a 2017-ben alakult, rock’n’roll és punk elemeket ötvöző Hallucinatorz csatlakozik a srácokhoz. Elővételes beugrók az A38 rendszerében érhetőek el november tizenegyedikéig.

