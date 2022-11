Megjelent az új DOROGI klip!

Az Intim Torna Illegál tavalyi feloszlása után, az egykori frontember DOROGI néven lép színpadra, négy zenésztársával együtt. Dorogi Peti szólókarrierjének második dala egy izgalmas kérdésfelvetéssel foglalkozik, azzal, hogy érdemes lenne változtatni a napjainkban oly népszerű, lányokat lenéző és gyakran megalázó közéleti és popzenei beszédmódon. A videóklip görbe tükröt mutat, és a férfi-női csatározásban sorra a lányokat hozza ki győztesként.

De miért kell megvédeni a fiúkat a lányoktól?

A klipben megjelenített eseménysor már egy bosszú, azoknak a lányoknak a bosszúja, akiket megaláztak, kihasználtak vagy lenéztek a nagyképű fiúk. Az előzményre a dalszöveg első sora utal: „Nem kellett volna össze-vissza mindent meginni, a lányokat a sötétben lencsevégre kapni..” A dal fő mondanivalója éppen az, hogy nem érdemes ujjat húzni a lányokkal, mert simán visszavághatnak. A klipben a nők különböző területeken győzik le Petit és a zenekar többi tagját. Nem elég, hogy a lányok folyamatosan túljárnak a fiúk eszén, de a klip végén a fő csattanó az, hogy abban is felülkerekednek a fiúkon, amiben a srácok a legjobbnak érzik magukat, azaz a zenélésben. A csajok ugyanis elragadják a srácok hangszereit, saját magukra cserélik le a zenekart, és ők zenélnek tovább.

A klip végére összeállt lánybanda. Érdekesség, hogy a klip szereplői között Peti rajongói is felbukkannak.

Itt nézhető meg az új klip! DOROGI – Ki védi meg a fiúkat a lányoktól?

youtube.com/watch?v=h0R7tPOe828

Nem csak a klip történetén, de még annak készítésében is a férfi-női dinamika uralkodik

A két nem párharca a klip készítésében is megjelenik, hiszen videóklipet Dorogi Peti felesége, Dorogi Rebeka rendezte. Rebeka gyártásvezetőként több forgatáson vett már részt, de ez az első saját rendezésű klipje. „Azért kértem fel a feleségemet a klip megrendezésére, mert Ő ismeri legjobban a gyenge pontjaimat. Másrészt az evidens, hogy a női nézőpontot egy nő tudja a legjobban megfogalmazni.” – nyilatkozta Dorogi Péter. A forgatás jó hangulatban telt, nem okozott jelentős feszültséget a férj-feleség kapcsolat. „Izgalmas volt a közös munka, de nagyon jó stáb állt össze és gördülékenyen ment minden.” – tette hozzá Dorogi Rebeka.

Nem véletlenül szólal meg a női nem képviseletében Dorogi Peti. Három lány édesapjaként fontosnak tartja, hogy kiálljon a lányok oldalán. A rendezői szerepen kívül, a hétköznapokban mentáltrénerként dolgozó feleségével, Rebekával közösen két kislányunk van, a kisebbik 4 éves, a nagyobbik 8, és Petinek van még egy 16 éves lánya is. A zenész és a rendező a klip témáját szülőként is fontosnak tartják, hiszen már kiskamaszkorban a fiatalok közt szinte trendként hódít az egymás sértegetése, és a bullying mindennapos gyakran az iskolában és az online térben is. A klip pedig fricskaként épp arra hívja fel a figyelmet, hogy nem érdemes a lányokkal kibabrálni, megszégyeníteni vagy meggyalázni őket, hiszen fordulhat a kocka, és ők bármikor visszavághatnak.

A rajongóknak is tetszett az új DOROGI dal. Az egyik komment így fogalmaz: „A nők nevében köszönjük! Zseniális lett!”

Mozgalmas időszak, készül az első DOROGI lemez

Dorogi Peti életében a pörgős nyári turné után, most az alkotásé a főszerep, több dalon is dolgozik éppen. Szerzeményeit a következő hónapokban hallhatjuk majd. A most megjelenő dal az első DOROGI lemezen kap helyet, amelynek bemutatója 2023. április 8-án lesz az A38 hajón.

A zenei életben a saját szakmai munkája mellett is kifejezetten mozgalmas az elmúlt időszak Dorogi Peti számára. Most vasárnap zajlott az Erdély dala dalverseny döntője Kolozsváron, ahol Peti zsűritag volt Bagossy Norbi, Keresztes Ildikó és Lukács Laci mellett. Október 8-án a dalszerzők napjára kérték fel, hogy 36 zenésztársával együtt írjon közösen egy dalt. Október közepén debütált a DOROGI Akusztik koncert a Petőfi TV-n, ahol vendégelőadó Müller Péter Sziámi volt, aki a Vágjál lyukat a kádba című dalt adta elő közösen a zenekarral. Petiék pedig feldolgozták a Kispál és a borz Csillag vagy fecske című szerzeményét.