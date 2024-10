Az éppen felszívódó Azahriah, a Fishing on Orfű, a Sávlekötő és Beck Zoli irodalmi estjei is a jelöltek között vannak!

A Szövetség idén is nagy várakozással jelentette be a Music Hungary-díj jelöltjeinek listáját, folytatva a két éve megkezdett hagyományt, amikor több éves törekvésük teljesült be a díj megalapításával. A díjátadónak az idei évben is veszprémi Hangvilla ad otthont a XII. Music Hungary Konferencia & Showcase keretében. Veszprém belvárosa ismét három napon át nyüzsög majd a zeneipar kiválóságaitól és az ígéretes hazai előadóktól, míg a szakmai programok továbbra is erősödnek a meghívott szakembereknek és zenészeknek köszönhetően.



A Music Hungary-díj hiánypótló a hazai zeneiparban, a szektor egységességét és átjárhatóságát hangsúlyozza és a szakma minden részére kiterjedően elismerésben részesíti a kiemelkedő teljesítményeket. A díjátadót november 19-én a XII. Music Hungary Konferencia & Showcase részeként a Hangvillában tartják.

Új elnökség jelölte idén a jelölteket

A nevezettekből szakmai bizottság és a Music Hungary Szövetség elnöksége állította össze a shortlistet, akik idén Fernbach Erika (Majdnem Híres Rocksuli oktatási programjának szervezője), Gór Annamária (manager, Analog Balaton), Kovács Ákos Dadan (zenekari menedzser), Sándor Dániel (zenekari manager és kiadó), Süli András (Campus Fesztivál programigazgatója), Túri Mónika (Hangfoglaló Program, Tisza Presszó) voltak.



BACKSTAGE-DÍJ

Facsády Orsolya

Fishing On Orfű

Halász Péter

Katrinák Márk

Szabó Zsolt Tschöppy

SHOWTIME-DÍJ

Azahriah – Tripla Aréna

Halott Pénz 20 – Puskás Aréna

iamyank – Budapest Park

KOBUCI koncertek

Parno Graszt – Budapest Park

VIZUÁL-DÍJ

Ozora Festival

Palkovits Edina

Platon Karataev – Napkötöző a Magyar Zene Háza hangdómban

Varga Anita stylist

Zsolnay Fényfesztivál



MÉDIA-DÍJ

Csepelyi Adrienn – Campus 15

Lángoló

László Panna – Refresher

Lil Frakk x Sávlekötő

Németh Róbert

INNOVÁCIÓ-DÍJ

Banana Records – dalszerző tábor

Koncertek jelnyelvi tolmácsolása

Mátra Hangja

Pátkai Rozina – Re:member

WMMD projektjei

PRO-DÍJ

Bende Zsuzsanna

Bóna Márk

Gellai Gergő

Kiss Mónika

Varga Balázs

INSPIRÁCIÓ-DÍJ

Budapest Park – Vibe team

Common Vibe x Várkonyi Csibészek

Fábián Juli Emlékalapítvány

Gryllus Dániel

SafeSpace (Takács Dalma)

CROSSOVER-DÍJ

Beck Zoli irodalmi estjei

Budapest Orchestra Project feat Jazzation – Macskafogó

Co-lee bemutatja: Cirque de Margaret

Magyar Zene Háza: Dívák és Ikonok

Martin Wanda & Martin Gábor: Az örök fiatalság balladája