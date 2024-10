Négybónuszdal az újramaszterelt korongon



Ez a legendás magyarock zenekar életművét átívelő újrakiadás-sorozat következő lemeze: az eredetileg 1995-ben kiadott, tizennegyedik stúdióalbuma most dupla vinylen, CD-n és a digitális felületeken egyaránt elérhető. Az újramaszterelt Trans and Dance négy bónuszdallal kiegészülve, három szám alternatív változatával és a Miss World kislemez angol verziójával jelent meg a GrundRecords gondozásában – közölte a Santos Productions kedden az MTI-vel.



Az Omega együttes 1994. szeptember 3-án a Népstadionban megrendezett nagykoncerttel hét év szünet után tért vissza a közönség elé. A zenekar 1987-ben, a Babylon című lemez megjelenése után felfüggesztette tevékenységét, a tagok közül Kóbor János elsősorban produceri tevékenységével és stúdiójával foglalkozott, Benkő László és Molnár György pedig szólólemezzel jelentkezett, előbbi hárommal is.



A harminc évvel ezelőtti visszatérés azért is emlékezetes, mert hatalmas esőben zajlott. Az Omega ezt követően a folytatás mellett döntött, és új lemezt készített, amely végül 1995-ben jelent meg Trans and Dance címmel.

Presser Pici visszatért, és már nem a zenekar a dalszerző

A csapatba két dal (Az álmodozó, Minden könnycseppért kár) szerzőjeként, és közreműködő zenészként erre az albumra visszatért Presser Gábor, és az anyagon először hallható az Omega zenészeként Szekeres Tamás gitáros, aki a következő időszak meghatározó szereplőjévé vált.

Zeneileg ez a lemez egyfajta átmenet a korábbi Omega hangzás és a kilencvenes évekre jellemző stadion rock között.



A dalok szerzőjeként már nem az Omega együttes van feltüntetve, hanem a komponisták neve, szövegíróként Ambrózy István, Trunkos András, Sülyi Péter, Sztevanovity Dusán és Várszegi Gábor szerepel; utóbbi valószínűleg ezúttal is Bródy János volt, mint korábban két másik Omega-lemez, a Csillagok útján és a Gammapolis esetében. A borítókép Viszt György munkája.



Az eredetileg tizenkét számos albumhoz mindössze egyetlen kislemez kapcsolódott, de a Miss World című dal sem került önállóan kereskedelmi forgalomba, a népstadionbeli koncertjegyei mellé járt. A Trans and Dance című CD és audiókazetta 1995-ben került a boltok polcaira és nem váltotta be a hozzáfűzött eladási reményeket.



A lemez angol nyelvű változata 1996-ban látott napvilágot Transcendent címmel; ezen nem Kóbor János, hanem a magyar származású, holland Edwin Balogh volt a szólóénekes. (A 2004-es hungarotonos magyar nyelvű újrakiadás címe szintén Transcendent volt.)

A hanganyagot Rozgonyi Péter hangmérnök a DAT-ra rögzített eredeti mesterszalagról újította fel. Az album először jelenik meg (dupla) vinylen, méghozzá márványozott bordó színű korongokkal. Az LP- és CD-kiadványt tizenkét oldalas, ritka fotókkal ellátott füzet egészíti ki.



Az Omega 1971-től működő felállásában Benkő László (billentyűs hangszerek), Debreczeni Ferenc (dob, ütőhangszerek), Kóbor János (ének), Mihály Tamás (basszusgitár) és Molnár György (gitár) szerepelt. A Trans and Dance-en közreműködött a már említettek mellett Horváth Kornél (ütőhangszerek), Tunyogi Bernadett, Tunyogi Orsolya, Hastó Zsolt és Szolnoki Péter (vokál).



Az Omega összes felvételének újrakiadása 2022 augusztusában indult. Minden idők legsikeresebb magyar rockzenekara világszerte több mint 50 millió albumot adott el pályafutásának közel hatvan éve alatt.