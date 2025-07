Ismert hazai előadók mellett egy külföldi sztárral is várja a közönséget a nyári hónapokban a Budapest Jazz Club

A BJC keddi közleménye szerint Micheller Myrtill (ének) és Pintér Tibor (gitár) duója július 2-án elsősorban jazz standardeket, örökzöldek és popdalok jazzes feldolgozásait adja elő, Elsa Valle és a Bakary Trió július 3-án az afro-kubai gyökerek által ihletett dalokkal lép színpadra. A Budapest Bossanova (Hurták Gábor – gitár, ének; Szalay Gábor – gitár; Földváry Balázs – bőgő; Varga Bendegúz – dob) július 9-én az ötvenes évek végén Brazíliából elindult, és világszerte rendkívül népszerűvé vált zenei stílust, a bossa novát varázsolja a színpadra.



A Sárik Péter Trio (Sárik Péter – zongora; Péter Tamás – basszusgitár; Gálfi Attila – dob) július 22-én az énekesnő Koszikával játszik, a Budapest Jazz Orchestra július 25-én a legendás Weather Report együttes dalai előtt tiszteleg, augusztus 5-én pedig Tálas Áron Hawaii Triója (Tálas Áron – zongora, dob; Soso Lakatos Sándor – szaxofon; Fonay Tibor – nagybőgő) zenél.

Ismét nagyot húz a Djabe

A hazai előadók mellett külföldi világsztár is szerepel a klub nyári repertoárjában. A Djabe (Barabás Tamás – basszusgitár; Égerházi Attila – gitár; Koós-Hutás Áron – trombita, szárnykürt; Kaszás Péter – dob, ének; Bubenyák Zoltán – billentyűs hangszerek; Zana Zoltán – szaxofon) a világhírű brit gitárossal, a Genesis egykori tagjával, Steve Hackettel mutatja be közös lemezüket, a Freya – Arctic Jam című anyagot július 31-én, és ráadásként augusztus 1-én is.



A népszerű Jam Session sorozat ingyenes koncertjei mellett a nyári hétvégéken több alkalommal is a Summer BJC Jam Session című, 21 óra 30 perckor kezdődő, hosszabbított örömzenéléssel várják a közönséget a klub rezidens formációi. Mint írták, több ízben is fellép formációival a Balázs Elemér Groupból ismert zongorista, Balázs József (július 18., augusztus 9.), a négy évtizede a pályán lévő bőgős, Egri János (július 26., augusztus 8. és 22.), a karizmatikus billentyűs, zongorista Gáspár Károly (július 11., augusztus 16.) vagy a fiatal dzsesszénekesnő, Nagy Noémi (július 12., augusztus 2. és 23.).



A klub részletes programja a www.bjc.hu weboldalon, a www.facebook.com/Budapest JazzClub facebook oldalon, valamint a klub nyári programfüzetében részletesen olvasható.