Egyedülálló összjátékkal köszöntik az egyházi ünnepeket a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház harangjai

Különleges akusztikai élményben lehet részük a nagyobb ünnepeken a veszprémi várnegyedbe látogatóknak. A Szent Mihály Főszékesegyház tornyaiba márciusban helyezték vissza az öt új, valamint az Európa legrégebbi harangöntödéjében restaurált, több mint 300 éves Szentháromság-harangot. A főtemplom hangszerei nemrég egyedülálló összjátékkal búcsúztak Ferenc pápától, és köszöntötték az újonnan megválasztott XIV. Leó pápát.

A Salve Regina – ez az egyház egyik legősibb, több mint ezer éve keletkezett Mária-éneke, amely a mai napig különleges szerepet tölt be a liturgiában. A magyar nyelven „Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!” kezdetű himnuszt már a 11. században énekelték a kolostorokban, de ma is felhangzik a szentmiséken, zsolozsmákon. A veszprémi várnegyedbe látogatók ennek az ősi himnusznak a kezdő hangsorát is hallhatják a nagyobb ünnepeken – méghozzá egészen különleges „hangszerelésben”.

Március elején helyezték vissza a Veszprémi Főegyházmegye anyatemplomába, a Szent Mihály Főszékesegyház tornyába az Európa legrégebbi harangöntödéjében restaurált Szentháromság-harangot, amely mellé a főtemplom első teljeskörű felújításának részeként öt új – egy 2250, egy 1130, egy 660, egy 540, valamint egy 227 kilogramm tömegű – harang is készült. Így helyreállították a harangok eredeti, a 20. század elején kialakított hangsorát, ami lehetőséget ad arra, hogy a különböző egyházi ünnepeket és szertartásokat más-más hangcsoporttal, dallamsorral köszöntse a főszékesegyház.

Húsz percen át zúgtak a harangok XIV. Leó megválasztásakor

„Amikor egy harang megszólal, az emberi fül egy hangot hall. Ám azzal, hogy több harangot együttesen húzunk meg, dallamsorokat is létrehozhatunk. A főszékesegyház négy különböző harangjával például a Salve Regina zenei motívumát szólaltathatjuk meg” – mondja Dr. Kulcsár Dávid, a Szent Mihály Főszékesegyházi Plébánia káplánja, hozzátéve: az 1130, a 660 és az 540 kilogramm tömegű harang összehúzásával a Te Deum hálaadó himnusz három kezdőhangja csendül fel.

„Ezekkel a hangsorokkal jelezhetjük egy-egy szertartásnak a rangját vagy egy ünnep sajátosságát. A Salve Regina felhangozhat egy Mária-ünnep szentmiséjén, míg a Te Deummal jelezhetjük azt, hogy rendkívüli esemény történt. Utóbbit, vagyis a „Téged Isten dicsérünk” kezdetű himnuszt énekeljük például a húsvéti körmenet végén, így az idei húsvéti szertartás végén is ezt a dallamot idéztük meg a harangokkal” – magyarázza.

A hagyományok szerint a halálhírt a templom legkisebb harangja, vagyis a lélekharang megkondítása jelzi, ám a pápák halála esetén más a szokás. „A Szentatya halálakor mindig a legnagyobb harang szólal meg. Ez Ferenc pápa esetében is így történt, tíz percen keresztül zúgott a Szentháromság-nagyharang, majd utána valamennyi harangot együttesen szólaltattunk meg” – mondja. XIV. Leó pápa megválasztásakor szintén különleges élményben volt részük a veszprémieknek és a városba látogatóknak: húsz percen keresztül zúgott a Szent Mihály Főszékesegyház összes harangja, ezzel jelezve, hogy új pápája van a katolikus egyháznak.

A tökéletes akusztikai élmény eszköz a kezünkben Isten dicséretét hirdetni

A Szent Mihály Főszékesegyház egyes tereiben még zajlanak a Veszprémi Főegyházmegye 18 épületet érintő nagyberuházásának, a várnegyed megújításának munkálatai, emiatt most még ideiglenes rend szerint harangoznak, ám az már most egyértelmű, hogy vasárnap délben mindig egy nagyobb méretű harang, hétköznapokon pedig valamelyik kisebb harang szólal meg, míg ünnepeken a harangok összjátékát is hallhatjuk.

Az egyedülálló akusztikai élményért pedig érdemes egy kicsit sétálni. „A veszprémi viadukttól nem messze található a Sintér-domb, ahonnan a főszékesegyháznak mind a két tornyát szemből látjuk. Ha valaki a legszebb hangzásélményre vágyik, akkor innen érdemes meghallgatnia a harangokat” – tanácsolja a Szent Mihály Főszékesegyházi Plébánia káplánja.

Múzeumok Éjszakája a veszprémi várnegyedben

Többek között a Szent Mihály Főszékesegyház harangtornyát is felfedezhetik azok, akik a Múzeumok Éjszakáján a veszprémi várnegyedbe látogatnak. 2025. június 21-én, szombaton 11, 13 és 17 órai kezdettel indulnak vezetett séták a várnegyedben, 19 órától késő estig pedig egy egészen különleges programmal várják az érdeklődőket, akik zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházának kevésbé látogatott tereit, megismerve az évszázados emlékeket, érdekességeket.

A programok ingyenesek, a vezetett sétákra a helyszínen lehet jelentkezni. Csoportok jelentkezését a Veszprémi Érseki Turisztikai Központ oldalán, a vetk.hu-n megtalálható elérhetőségeken várják.

(Fotókredit: Nagy Lajos)