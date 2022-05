Sex nélkül is igazán jó az Action!

Új hangzóval és hangzással jelentkezik a hc-punk zenekar!

Az Action gőzerővel dolgozik az újjáalakulás utáni negyedik nagylemezén, aminek előfutára ez a most megjelenő, három dalos digitális kiadvány.

Az EP-t nyitó Üsd ki! korábban debütált egy stúdió session videóval, ám most újra lett rögzítve, hogy egységes hangzással hallhassuk az új dalokat.

Kép és hang itt!

A címadó dal egy vadonatúj szerzemény, ami az újabb Actionökre jellemző markáns megszólalással dörren meg, egy igazi zaklatott, feszes darab.

Kép és hang itt is!

A harmadik dal pedig a Feró 75 tribute kiadványra rögzített Hősök tere, amit mára teljesen magáénak érez a csapat, az EP-n ez is újrarögzítve, bitang megszólalással dörren meg.

Folyamatosan íródnak a dalok a csapat próbatermében, emellett pedig igyekeznek rendszeresen jelen lenni a színpadokon is, legközelebb például az esztergomi Sportalsóban, az ETA, a Kretens és az IQ80 társaságában!

Bővebben itt: https://www.facebook.com/events/4905888726194994



Az Action 1994-ben alakult magyar hardcore punk együttes, amely a népszerű Sex Action zenekar mellék-projektjeként alakult. Szendrey Zsolt énekes az egyetlen olyan tag, aki a kezdetektől benne van az együttesben. Legelső nagylemezüket 1994-ben jelentették meg, Összeomlás címmel, ezt követte az 1995-ös ” Terror” c. 2. albumuk. 1997-ben már a harmadik albumuk is piacra került, amely a SEXACT!on CD címet viseli. 1999-es negyedik stúdióalbumukon főleg a trip-hop és az indusztriális zene műfajai uralkodnak. 2000-ben egy válogatáslemez is piacra került, melyen az Action és a Sex Action számai találhatók. 2002-ben megjelentettek még egy stúdióalbumot, utána feloszlottak. A tagok pedig visszatértek a Sex Action-be.



2012-ben újraalakultak, és a mai napig működnek. Az új Action is piacra dobott három stúdióalbumot.

Jelenlegi felállás:

Szendrey Zsolt – ének

Egyházi Gábor – basszusgitár

Sznák Zoltán – dob

Takács Vilkó – gitár

Szabó Tamás – gitár

Eddigi albumaik, a megjelenés sorrendjében:

Összeomlás (stúdióalbum, 1994)

Terror (stúdióalbum, 1995)

SEXACT!on CD (stúdióalbum, 1997)

A Hetedik (stúdióalbum, 1999)

Best of Sex Action (válogatáslemez, 2000)

A fehér és a zöld (stúdióalbum, 2002)

Best of Action – Következő a sorban (2006, válogatáslemez, posztumusz kiadás)

Pokolból (stúdióalbum, 2013)

Hannibal (stúdióalbum, 2015)

Ébredő erő (stúdióalbum, 2018)

További infókért érdemes követni a zenekar Facebook oldalát!

https://www.facebook.com/actionzenekar

Sex nélkül is igazán jó az Action!