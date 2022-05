Mit csinált Zola Zsófi közelében?

„Azt hiszem egyértelműen kijelenthetjük, hogy életünk legviccesebb klipjét sikerült leforgatni”

Közös klipet készített a Honeybeast és a New Level Empire a ’Nem hagylak egyedül’ című dalhoz.





Nézd meg a klipet ITT!





Az elmúlt években számos kollaborációval büszkélkedő New Level Empire a 2018-as Republic-kal való közös munkájuk után ismét egy másik népszerű zenekarral együtt alkottak. Ezúttal az a Honeybeast a szerző és előadó partner, akivel együtt szerepeltek a 2014-es A Dal műsorban:

a New Level Empire akkor a “The Last One” című dalukkal, a Honeybeast pedig “A legnagyobb hős” szerzeménnyel állt a döntőben. Most, 8 év után végre szó szerint együttes erővel állhatnak a közönség elé.



A „Nem hagylak egyedül” egy ígéretről szól, egy egyszerű, de annál fontosabb emberi szándékról, hogy számíthatunk a másikra. A könnyed, vidám dalhoz vicces klipet forgatott a két csapat, melyben mindkét zenekar minden tagja szerepel.

A sztori szerint a Honeybeast frontasszonya, Zsófi egy sztárt alakít, akit folyamatosan testőrök kísérnek, védenek, míg a másik póluson az NLE frontembere, Zola rajongóként próbál a közelébe férkőzni. Így beépül a testőrök közé, hogy Zsófi mellett, már-már kellemetlenül közel legyen.

A testőrök persze folyamatosan próbálják menteni a szitukat, illetve Zsófit, miközben az áhított nő közelségére vágyó Zolát vonszolják és rángatják.

Azt hiszem egyértelműen kijelenthetjük, hogy életünk legviccesebb klipjét sikerült leforgatni. Amikor a zenekar tagjai megjelentek a személyi testőr egyenöltönyben és kis fülessel a fülükben, majd elkezdtek pózolni Zsófi mellett, én azt hittem összeesek a röhögéstől. Önfeledt, poénos szitukkal teli forgatást és végeredményt hoztunk össze. Szerintem a dal hangulatához és tartalmához tökéletesen passzoló képi világ született

– nyilatkozta Zola a produktumról kiadott sajtóközleménynek.



A klipet Czoller Bence és csapata készítette, akivel korábban már minkét zenekar dolgozott. A dal és a videó is május 16-án debütált, cikkünk írásakkor már több mint 39 ezer megtekintést ért el!

Igazán rendhagyó módon próbált közös szelfit készíteni Zola a híres magyar énekesnővel!