A hetvenes évek elejének hangzása csendül fel a két hangzón

Először jelent meg CD-n a Generál együttes első két lemeze. A hetvenes évek egyik legnépszerűbb hazai zenekarának Staféta és II. című anyaga számos ritkasággal, kislemez- és filmdallal egészült ki.



„Ezt a fajta vokális zenét ilyen szinten akkor senki nem művelte Magyarországon. Nagyon fiatalok voltunk, jó időben, jókor találkoztunk, azt a fokú intenzitást, amit akkor megéltünk, későbbi pályámon nem találtam meg” – mondta Karácsony János gitáros, énekes a kiadványok megjelenéséhez kapcsolódó budapesti közönségtalálkozón, amelyet óriási érdeklődés övezett.



A Generál 1971-ben alakult a Zé-Gé és a Ferm együttes fúziójából, a hetvenes évek legvégéig tartó történetében két korszak és felállás létezett, mindkettő idején hatalmas népszerűség övezte a csapatot.



Az első, a „kölyök” Generál időszakát a dallamos middle of the road stílus, a Mikrolied női vokáljával (Bódy Magdi, Herczku Annamária, Várszegi Éva, később Szigeti Edit) megerősített slágerek jellemezték. Az együttes, amelyben Révész Sándor (ének), Novai Gábor (basszusgitár, vokál), Várkonyi Mátyás (billentyás hangszerek, vokál), Reck Lajos (dob), valamint Ákos István (gitár) is alapító tag volt, 1972-ben megnyerte a Ki Mit Tud?-ot.



„A Generál nevet Ákos István Kiselefánt találta ki, a Ki Mit Tud? idején már rendszeresen játszottunk a zuglói Danuviában és a csepeli Radnóti művházban, a tehetségkutatón elért sikernek, a tévés nézettségnek köszönhetően aztán hirtelen országos hírű zenekar lettünk” – idézte fel Novai Gábor, aki a Generál után a Hungariában és a Dolly Rollban zenélt.



A „kölyök” Generál első két lemeze, az 1973-as Staféta és a két évvel későbbi II-es album CD-n eddig nem volt elérhető teljes egészében, mindössze egy válogatás jelent meg 1993-ban, ezen a Staféta 14 dalából tíz szerepelt, a II-esről pedig mindössze négy szám.

Ez még a Charlie és Tátrai nélküli zenekar volt

A GrundRecords gondozásában most technikailag korszerűsítve kiadott két anyag dalait Várkonyi Mátyás és Novai Gábor, a dalszövegek többségét Miklós Tibor írta. A Stafétán olyan korabeli slágerek szerepelnek, mint a Kövér a nap, a Százéves kút, a Fűrész vagy a Törökméz. A felvételeket hat további Generál-kislemezdal egészíti ki a hetvenes évek első feléből, köztük a legelső, a Mit tehet az ember egy eltört szerelemmel.



A II-őn hallható A szerelem virágai, az Ének a toronyból, a Lopom a napot és a Madár száll a szívemmel. Itt a bónuszok közé két filmdal (az Utánam srácok című ifjúsági tévésorozat főcímdala és a Kenguru című film zenei albumáról lemaradt Hányszor mondtad), valamint a nagy kislemezes sláger, a Csöngess be, jóbarát! került.



A II-es lemez elkészítésekor már Európában is sok országban ismerték és szerették a Generált, hiszen felléptek Olaszországban, Csehszlovákiában, Ausztriában, az NDK-ban, Lengyelországban és Hollandiában is. A doboknál Reck Lajost Póta András váltotta.



„Vezettük a holland slágerlistát, és megkockáztatom, hogy a világhírnév küszöbén álltunk. Ebből végül nem lett semmi, de nem sokon múlt” – mondta Révész Sándor énekes. A Generál elindult egy progresszívebb zene irányába, amit – mint Várkonyi Mátyás fogalmazott – itthon a monopol helyzetben lévő lemezkiadónál nem fogadták kedvezően.



Miután Révész a Piramisba, Karácsony pedig az LGT-be távozott, Várkonyi Mátyás 1975-ben újjászervezte a Generált, a frontember Horváth Charlie, a gitáros Tátrai Tibor lett, a stílust pedig a funk és a soul hatotta át.



A zenekar második korszakában szintén két lemez született (Zenegép – 1977, Piros bicikli – 1979); a Generál 1999-ben, 2000-ben és 2015-ben néhány alkalommal ismét közönség elé állt.