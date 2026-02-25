Vinyl kiadásra gyűjtenek a zenésztársak



Egy év után ismét koncerttel emlékeznek zenésztársai és barátai Hó Mártonra, a tavaly januárban elhunyt zenészre, dalszerzőre március 1-jén vasárnap a fővárosi Turbina nagytermében.



Ezúttal nemcsak egy, hanem két koncerten szólalnak meg Hó Márton szerzeményei, egykori zenekara, a Jégkorszak, valamint az erre az estére összeálló Szeles Mónika supergroup előadásában – olvasható az esemény Facebook-oldalán.



Mint írták, vasárnap a Jégkorszak vendégénekesekkel (Barkóczi Noémi, Juhász Zoli, Szolnoki Zsófi, Szűcs Krisztián, Tövisházi Ambrus) áll színpadra. A Szeles Mónika supergroupban Ábrahám Zsolt (gitár), Michael Zwecker (dob) és Sallai Laci (gitár, ének) fog játszani, a csapatban Csordás Zita, Lázár Domokos és Szurcsik Erika énekel. Az estét Barkóczi Noémi, illetve a Berriloom & the Doom frontembere, Déri Ákos vezeti fel szólóprodukciókkal.



Hó Márton (civil nevén Horváth Márton) gitáros, énekes, dalszerző, a magyarországi alternatív színtér népszerű előadója, a Jégkorszak együttes vezetője 43 évesen hunyt el tavaly januárban.

Egy éve ért tragikus véget egy bő másfél évtizedes pályafutás

Zenei pályafutása a 2000-es évek második felében indult, 2009-ben tette fel az internetre fürdőszobában írt dalait. Egy évvel később egyszemélyes lo-fi projektjéből állt össze négytagú zenekara, a Hó Márton és a Jégkorszak, amelyben a frontemberen kívül Szőke Barna (gitár, vokál), Horváth Kristóf (basszusgitár) és Gulyás Kristóf (ütőhangszerek) szerepelt.



Az együttes visszafogott, az akusztikus hangszereket előtérbe helyező muzsikájával lett ismert. A csapat először 2010-ben egy négyszámos EP-t tett közzé Szeles Mónika címmel, majd az első album, a Dalok a fürdőszobából 2011-ben jelent meg. A Jégkorszak Itt vagyunk című lemeze 2016-ban készült el.



Hó Márton 2015-től hét éven át játszott a Gustave Tiger zenekarban is mint basszusgitáros; az ő játéka hallható az együttes Chaste and Mystic Tribadry című 2016-os lemezén. Szólóban 2013-ban jelentette meg első munkáját Csodálatos utazások címmel, ezt követte 2017-ben a Befejezetlen lemez, majd 2020-ban a Tegnap majdnem eltalált egy meteor.



Hó Márton volt (Tövisházi Ambrus mellett) a zeneszerzője a Kossuth Rádióban 2012-től két éven át nagy sikerrel futott ifjúsági hangjátéksorozatnak, az Időfutárnak; közös projektjük Hó Márton és a Jetik néven futott. A zenész pályafutása során játszott a Bastiaan zenekarban is.



A vasárnap a Turbina nagytermében 18 óra 30 perckor kezdődő rendezvény ingyenes, de támogatói jegy váltható, amivel a Dalok a fürdőszobából lemez újragyártásának – vinyl formában – költségeit lehet támogatni. A koncertek előtt beszélgetés lesz Bihari Balázs, Dorozsmai Gergő, Horváth Kristóf, Szőke Barna és Tövisházi Ambrus részvételével.