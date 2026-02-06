Megtudhatjuk, mi a közös a régi és az új dallamokkal

Interaktív klasszikus zenei programokkal várja a családokat a Danubia Zenekar Kalandra Fül Fesztiválja március 7-én a Budapest Music Centerben (BMC), ahol játékos módon ismerkedhetnek meg a klasszikus és dzsesszzenével a gyerekek. A fesztiválon az interaktív gyerekkoncertek mellett ingyenes alkotóműhely, zenei workshopok és a mesterséges intelligencia segítségével zenei varázstükör is várja a gyerekeket – közölte a Danubia Zenekar csütörtökön az MTI-vel.



A Balla Vera képzőművész által vezetett Szigetkék Alkotóműhely tagjai játékos, a kreatív gondolkodásra ösztönző képző- és iparművészeti technikákkal ismertetik meg a gyerekeket, a hangélmény-workshopokon pedig hangfelismerő kvízzel, és egy zenei színezőfal nevű interaktív játékkal is készülnek a szervezők.



A Zenei Varázstükörben a mesterséges intelligencia és a technológia segítségével át lehet majd változni híres zeneszerzővé vagy karmesterré, az előtérben pedig a koncertek előtt az élő zeneautomatától zsetonért a résztvevők kedvenc dallamait is eljátsszák majd a zenészek.

Mindenízű és The Jazzformers-koncert lesz

A program délelőtt a Mindenízű koncerttel kezdődik, amelyen megtudhatják a résztvevők, hogy mi a közös a régi és az új dallamokban, majd a Brácsásvicc című koncerten a brácsa mint hangszer kerül a középpontba a Danubia Zenekar zenészeinek tolmácsolásában.



Kora délután a Bélaműhely Sound art foglalkozásán a törzsi rítusokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek egy zenei társasjáték keretében, a Szerelmes zenekar előadásában pedig a kiskamaszoknak Rómeó és Júlia történetét elevenítik meg a zenészek. A programot a Szalkay Dávid & The Jazzformers zenekar Jazz a lelke mindennek című előadása zárja, amely játékos hangszerbemutató keretében a dzsessz világát igyekszik közelebb vinni a gyerekekhez.



A program részleteiről a www.utazenehez.hu oldalon lehet tájékozódni.