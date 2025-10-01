Sisi és cserihanna után ő a harmadik, aki a magyar zenét képviseli a kampányban

Október 1-jétől ő képviseli Magyarországot a zene-streamelő szolgáltató globális kampányában, amely a női alkotók láthatóságát és elismerését hivatott növelni a zeneiparban.



A kezdeményezés 2021-es indulása óta világszerte több száz női előadónak biztosított reflektorfényt, válaszul a markáns egyenlőtlenségre – közölte Csernik Csinszka kiadója, a Magneoton Music Group szerdán az MTI-vel.



Mint írták, a USC Annenberg 2024-es tanulmánya szerint az audio piac mindössze 19,5 százalékát teszik ki a női dalszerzők, és csupán 6,5 százalékát a női producerek. A kampány célja, hogy ezt az arányt érdemben javítsa, és olyan tehetségeket emeljen ki, mint ezúttal a magyar-székely Csinszka.

Fúziós zenéje hamar a közönség kedvence lett

A székely származású, autodidakta szerző-előadó, Csinszka 2025 egyik nagy felfedezettje. Elektronikát, népzenét és popot ötvöző különleges zenei világa, finoman nőies, mégis erőteljes vokálja és mély mondanivalóval átszőtt dalai rövid idő alatt megtalálták útjukat a közönséghez.



Felsütött a napsugára című felvétele hónapokig szerepelt a Spotify magyar virális Top50 listáján, júliusban az Airday (kiejtve: Erdély) című dala a lista élére is felkerült, miközben a TikTok közönsége ma is aktívan pörgeti. November 11-én érkezik nagylemeze, a Transformania, amely egy spirituális és zenei önfelfedezés ívét követi végig.



A közlemény kiemelte: Csinszka egyszerre működik producerként, dalszerzőként és kreatív tartalomgyártóként, kliprendezőként, miközben szuggesztív színpadi jelenlétével is kitűnik.



A Magneoton Music Group feltörekvő női előadói közül korábban Sisi és cserihanna is részt vett az Equal kampányban.