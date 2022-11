Új lemezzel búcsúzik a BEKVART

A lemezt a november 11-i búcsúkoncertjükön (helyszín: Gödör) hallhatja először és egyben utoljára is a közönség.

A Bánfalvi Eszter Kvartett (avagy röviden: BEKVART) 2010-ben alakult a Kaposvári Egyetem színművész hallgatóiból. Az akkori osztály másodéves zenés mesterség vizsgájának témája Cseh Tamás dalai voltak, és egy annyira jól sikerült koncert jött létre, hogy bejárták vele az országot. A zenekar különlegessége, hogy tagjai végzett színészek és fellépéseiket igyekeznek show jellegűre formálni – a színpadon 6-8 ember áll, többen több hangszeren is játszanak, ezzel is izgalmasabbá téve a produkciót. A zenekar tagjai: Formán Bálint, Lábodi Ádám, Keresztény Tamás, Mátó Gergő, Lovas Rozi, Horváth Szabolcs, Kárpáti Pál, Garami Sámuel Miksa.

A BEKVART 2020-ban 10. jubileumára készült, amit az eredeti tervek szerint egy nagyszabású koncerttel ünnepeltek volna, viszont ezt a koncertet a covid miatt többször is halasztani kellett. Végül úgy hozta az élet, hogy a jubileumi koncert egyben búcsú- és lemezbemutató koncertté bővült.

A kissé szokatlan időzítésről a zenekar vezetője, Formán Bálint így nyilatkozott: “Amikor megfogalmazódott a feloszlás, még nem tudtuk, hogy sikerrel fog járni a lemezre beadott NKA pályázatunk. Cefet érzés maga a búcsú, de ha még maradtak volna bennünk dalok, akkor különösen az lett volna, így azért kerekebb a sztori. Magát a lemezt rockosabbra, keményebbre, karcosabbra, talán úgy is mondhatjuk, felnőttesebbre akartuk fogalmazni, mint az előző, A Hetedik Év című albumot, úgy érezzük, ez sikerült. A világ is és benne mi magunk is változtunk az évek alatt, a világ egyértelműen nem a javára, mi pedig… Hát ezt döntse el aki hallgatja a Túl sokat.”

A lemez Túl sok címmel meghallgatható a zenei streaming platformokon.

A lemez létrejöttét az NKA, a jubileumi koncert megvalósítását pedig az NKA és az EMET támogatta.

Lemezbemutató és jubileumi búcsúkoncert:

november 11. Gödör, vendégek: Ed Is On, ZsVÁ

.facebook.com/events/557720629489203

(Fotó: Hegyi Júlia Lily)